Inauguración de la nueva Taberna ‘El Quite’

En calle Acacias, en el barrio de Bahía Blanca, el conocido periodista televisivo Fernando Pérez Cabrales ha inaugurado la Taberna El Quite. Por tal motivo reunió a un amplio número de miembros de la sociedad civil, de la Semana Santa, del Carnaval de la política y del periodismo de Cádiz. El acto de inauguración contó con la presencia del padre Rafael Iglesias, que bendijo el lugar. El nuevo local está inspirado en las tabernas de toda la vida, con un horario ininterrumpido donde se podrá saborear desde los molletes de Espera en sus desayunos hasta sus tapas bajo la supervisión del encargado, Sergio Verano. Su decoración está inspirada en espacios y lugares gaditanos, en la Semana Santa y en los toros, con una pintura de Hans Josepf Artz. Durante la inauguración, los presentes pudieron disfrutar de un cóctel, donde degustaron algunos de los platos del lugar. Entre los presentes se encontraban Miguel Ángel Martínez Villar, Paco Delgado de Mendoza, Antonio Pérez Cabrales, Alfonso Jiménez, Eduardo Sánchez Vallejo, Yolanda Pérez Ríos, Vicente Lázaro, Juan Carlos Triviño Manolo Márquez, José Luis Palacios, Paco Reyero e Ignacio Romaní.

Fernando Pérez Cabrales con su hijo Fernando Pérez Rendón y Juanjo Moreno durante la inauguración. / Ignacio Casas de Ciria

Miguel Ángel Sastre Uyá, Hans Josef Artz y Juan Carlos Carmona. / Ignacio Casas de Ciria

Javi Díaz, Faly Álvarez, Fernando Pérez Cabrales, padre Rafael Iglesias, Diego Navarro, Juan Luis Álvarez y David Gallardo. / Ignacio Casas de Ciria

Antonio Grimaldi con los hermanos Marian y Antonio Reina Fernandez-Trujilo. / Ignacio Casas de Ciria

Luis Frade, Marisa de las Cuevas, Manolo Pérez Fabra, Ángel Núñez, Miguel Ángel Martínez Villar y Carmen Morillo. / Ignacio Casas de Ciria