Inauguración de la exposición 'Historia del Pregón' en Cajasol
En la Fundación Cajasol, dentro del el ciclo Vive el Carnaval 2026, se ha inaugurado la exposición Historia del Pregón. Esta muestra comisariada por Javier Osuna recoge 52 retratos procedentes del archivo de Joaquín Hernández Kiki y Rocío Hernández. El acto de inauguración estuvo conducido por la delegada de Cajasol, María del Mar Díez, y contó con la intervención de Javier Osuna, Kiki, Rocío Hernández y Beatriz Gandullo. La exposición, que se podrá visitar hasta el 22 de febrero, recoge a través de la fotografía la historia del pregón en los últimos 52 años. Tras la inauguración, los presentes pudieron disfrutar de un cóctel. Entre los asistentes se encontraban Juan José Téllez y Faly Pastrana.
