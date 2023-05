Jubilación de Mamen Gómez Cama

LA Facultad de Medicina fue el escenario para homenajear a Mamen Gómez Cama con motivo de su jubilación. La homenajeada ha desempeñado su actividad profesional durante 45 años ininterrumpidos en la Universidad de Cádiz. Comenzó su actividad en 1976 en el departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. Luego en el departamento de Biología del Campus de Puerto Real como técnico de apoyo a la docencia de investigación hasta su incorporación al equipo de gobierno del rector Paco Piniella. Allí ocupó el cargo de directora General de Relaciones Institucionales desde 2019 hasta su jubilación. La celebración incluyó un almuerzo en la Facultad de Medicina. Seguidamente, los presentes disfrutaron de la actuación de un romancero 'We can do con papas Noniná', protagonizado por Manolo Larrán y Julio de la Torre, donde realizaron un divertido periplo por la vida de la homenajeada.