70 velas de cumpleaños para María Gloria Nieto
El Rincón de Pelayo, en la calle Cobos, ha sido el escenario elegido para la celebración de los 70 cumpleaños de María Gloria Nieto Díaz. La cita reunió a un amplio grupo de familiares y amigos que pudieron disfrutar de una comida donde no faltó la tradicional tarta de cumpleaños, cuyas velas sopló la homenajeada mientras le cantaban el cumpleaños feliz. El festejo se prolongó hasta ya entrada la tarde. Entre sus familiares se encontraban sus hijos y sus nietos.
