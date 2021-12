Sexo anal: el que más gusta pero más cuesta

Por educación, hablar de sexo anal implica, de entrada, mala educación. Todo lo que sea ‘encular’ está más visto. Mandamos a tomar por culo a quien despreciamos. Nos da por culo lo que más nos duele. Tenemos una relación curiosa con esa parte del cuerpo cuando, si fuéramos honesto, le daríamos el verdadero significado.

El culo tiene más terminaciones nerviosas que la vagina. Empecemos a situarnos. Esto significa que sentimos mucho más ahí y que, una vez que nos relajemos, podremos descubrir hasta dónde podemos llegar. Pero nos han dicho que todo eso es malo. Y sucio. Y nos lo hemos creído. Ya va siendo hora de partir una lanza por la práctica sexual más denostada, pero una de las más placenteras.

Incursiones por detrás

Para empezar a tratar el tema con su pareja no va a quedar otra que hablarlo. No intenten sorprender a nadie intentando incursiones no pactadas. Las relaciones sexuales se disfrutan junto a la pareja, si vamos por libre se llama masturbación. Así que hablen. Dígaselo. Y acompáñense de la mano en esta bonita incursión por detrás. Que verán qué bien se lo van a pasar. Lo primero: hablar del sexo anal.

Una vez que estén seguros de que eso es lo que apetece, se recomienda empezar por la estimulación. Sí, hay que entrenar. Por inercia, tendemos a cerrar el ano. Es una reacción natural que complica la práctica de sexo alguno.

Se van a sentir infinitamente mejor si prescinden de posibles suciedades. Es el culo. Es normal que se encuentren heces. Por eso nada como usar una lavativa antes de nada.