“Deseo a más de una persona”

La sociedad nos ha impuesto que no podamos ser promiscuos. Somos la única especie animal que practica la monogamia y la sociedad está preparada para eso: para que tengamos una única pareja y proyectemos con ella todas nuestras inquietudes personales, sociales y afectivas. Pero no todo el mundo acepta estas normas.

Lo de ser capaz de expandir toda la afectividad no es nada fácil. Para empezar, hay que empezar a gestionar la costumbre que es eso que hace que tu madre se extrañe cuando le dices que quieres a más de uno. ¿Más de uno? ¡Imposible! Y, sin embargo, hay personas que no pueden evitar tener esa afectividad expansiva y quieren a más de una persona con idéntica intensidad. Son las personas poliamorosas.

No te habrán hablado de esta manera de amar en el colegio, no te habrán comentado que puedas querer tanto, pero la realidad es la que es: cada vez hay más personas que reconocen que se sienten atraídas y quieren estar con más de una persona. Porque se niegan a tener que limitar su capacidad amorosa. ¿Quiere decir que quieren mucho? Quiere decir que quieren diferente a como solemos querer el resto. Y esto no resta un ápice de calidad a sus sentimientos.

Y eso del poliamor, ¿qué es?

Eso del poliamor es la capacidad para sentir compromiso emocional hacia más de una persona. Que puedas enamorarte de ellas. Que quieras que estén en tu vida como lo que son: tus parejas. Que la ecuación del enamoramiento no se circunscriba a una única persona y que puedas contarlo, incluso, en la cena de Nochebuena.

Sandra Bravo mantiene este tipo de relaciones. En Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre (Plan B) pone encima de la mesa familiar el hecho de que su sexualidad no sea convencional: desde orgías hasta varios novios. Todo un entramado emocional en el que ella es la estrella y se reúne de aquellos que la hacen feliz: “Me siento más a gusto reconociendo que puedo querer a más de una persona, manifestándolo y defendiéndolo”, confiesa. Su madre, de todas formas, ha encajado regu que su hija haya contado tantas intimidades: “Mi madre no entiende esta manera de querer. Yo no dejo de explicarle que, simplemente, deseo a más de una persona”.

La periodista y escritora Gabriel Wiener es otra mujer poli amorosa. Ella mantiene una relación con un hombre con el que tiene un hije, persona no binaria y una relación con una mujer al tiempo. Entre su esposo y su esposa no tienen ninguna relación, pero esta es una relación de largo recorrido en la que, incluso, ellos dos tuvieron relación sentimental.

En su obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti mostró esta complejidad amorosa que consiguió lleno absoluto en el Teatro del Barrio y que el poliamor se considerara la disidencia amorosa que supone.