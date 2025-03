Felipe Romera: “Tenemos que hacer crecer más las ‘startups’, ahí es donde está el valor”

Pregunta.¿Qué ha cambiado en la mentalidad de los jóvenes que lideran las startups hoy con relación a cuando usted empezó?

Respuesta.Este parque se ha hecho con emprendedores. Ahora diría que ya no. Ahora hay muchas más empresas que cuando empezamos el parque, yo las veo muy diferentes. Cuando empezamos el parque los CETECOM, los AT-4, los Ingenia, los Novasoft, Aertec, todas estas empresas, Airzone, eran muy tecnológicas y desarrollaron el parque porque crecieron mucho, no tuvieron capital riesgo, eran empresas tecnológicas con poco músculo financiero que fueron presas fáciles para las multinacionales, las compraron, el caso de Google, el caso de Ericksson, todos estos casos que se conocen muy bien. Yo de esas empresas, ya no veo. Hay muchas más. En Málaga se ha desarrollado un gran ecosistema de startups, que ahora se está aglutinando a través del Bic Euronova en la Málaga Startup Network, que agrupa a todos los agentes intermedios que generan startups, pero esa startup que va buscando mucho más la financiación que los productos son muy distintas. No han cogido el pulso a las startups tan tecnológicas que había al principio, pero también es verdad que el ecosistema de startups de Málaga es muy amplio y diverso: yo creo que en Málaga a lo mejor al año se crean posiblemente cerca de mil startups, no me equivocaría mucho, que no se ven. Por otro lado, es muy difícil determinar cuáles son las cinco mejores startups de Málaga del año pasado. Tenemos que hacer crecer más las startups, que es donde está el valor.

P.Algunas de esas empresas dicen que Málaga es una ciudad ideal para nacer, pero luego se van a Valencia porque hay más inversión...

R.Aquí no hay financiación, hemos hecho el parque sin financiación, pero ahora las startups buscan rondas de financiación. Ahora sí hay mucha en toda España: en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en pocos sitios más. Aquí sí hay financiación en Marbella, pero Málaga y Marbella todavía estamos cerca, pero lejos.

P.Usted hablaba de implicar a la provincia en una estraegia...

R.El parque son dos cosas muy diferentes, aunque sean la misma. Una es el parque, el terreno, las empresas que vienen aquí, los edificios, ese es el parque físico, pero el parque por el que yo estoy trabajando ahora es un parque virtual, es un parque de ecosistema, y el ecosistema de innovación tú no puedes decir: el parque, y Málaga y Fuengirola y Marbella y Antequera. No, el parque es todo, pero todo si se vertebra, si tienen esas empresas tecnológicas una conexión entre ellas, por eso hemos creado aquí dos cosas, gracias a la pandemia, a partir de 2020: un club de empresas, abierto pero muy selectivo, para las grandes empresas de Málaga, incluyendo la provincia. De momento participan mucho las empresas locales, no las de Fuengirola o Marbella o Antequera, que es donde queremos ir para meterlas en el ecosistema: es lo que llamamos nosotros enclaves tecnológicos. También hemos creado la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, que es para desarrollar grandes proyectos en cooperación, y esa es la otra estrategia. Está conformado por empresas de toda España, es decir, tenemos una visión global, pero mirando mucho un soporte físico que es el parque, que es muy grande. Tenemos Google, que es del club y es de Innova, pero Google tiene 60 o 70 empleados, el mogollón del ecosistema de innovación es aquí, pero Google nos da mucha imagen global: tener a Google quizás ha sido una de las razones por las que Málaga se ve en el mundo. El parque no es nada, unos terrenos, unos edificios, pero la economía está en las empresas, si una empresa crece, contrata más gente, los sueldos serán más altos, aquí recordamos todavía cuando el parque se decía que era de mileuristas. Ya no lo es.

P.¿En qué punto está la llegada del IMEC a Málaga?

R.Esto es otra cosa, rompe con todo. El mayor centro de investigación y desarrollo del mundo en microelectrónica monta una parte de su negocio en Málaga. Los microprocesadores son como el petróleo del siglo XX, sin microelectrónica no hay nada. Cada vez se está desarrollando más, y el centro donde se desarrollan inicialmente los prototipos para eso va a estar aquí. Eso es tremendo, yo no sé valorarlo. Hemos reservado una parte grande del parque, donde están las parcelas del IMEC, para decir que eso es microelectrónica. No sabemos lo que nos va a pasar. ¿Cómo va lo del IMEC? Va bien. Ha empezado. Llevamos trabajando con ellos dos años, pero empezar empezó la semana pasada con una reunión de 40 personas que son los que tienen que poner en marcha el proyecto, que eran la gente del IMEC, lógicamente, la gente del parque, del Ayuntamiento, de Endesa, de la Junta, de INECO, la empresa pública que va a desarrollar la infraestructura. Esta fue la patada para adelante que supone el comienzo del partido. Va bien, porque hasta ahora no vemos problemas, grandes problemas, que era para que los hubiera, porque ahí tenemos que hacer un edificio de 30 metros, hemos cambiado el plan parcial, todo eso ya está hecho. Ya ha salido la segunda licitación de siete u ocho millones de euros para hacer el proyecto básico del edificio.

P.¿Hay reflexión como industria andaluza? ¿Pensamos como territorio o cada provincia va a lo suyo?

R.Que cada provincia va a lo suyo es un dato. Pero también es verdad que en la Junta hay un consejero de Industria fantástico, es otro dato. En estos momentos hay un interés muy político de intentar vertebrar una industria andaluza de referencia en lo que se pueda. El consejero de Industria está haciendo un trabajo muy bueno, es mi opinión personal. ¿Qué pasa? Que la industria de Andalucía es muy pequeña y que el futuro de Andalucía, además de las tecnologías digitales, que tiene un futuro amplio y extenso, pasa por la industria, que es un elemento que puede darnos muy buenas satisfacciones. De desprestigiar la industria como tuvimos en Europa hace unos cuantos años, a volver a la industria, que es donde estamos ahora. Que Andalucía sea capaz de desarrollar esa nueva industria es un objetivo, no hay duda. También es un objetivo del parque. Abandonamos la industria hace unos años, teníamos zonas industriales en el parque, pero cuando empezamos a hacer la ampliación dijimos: no más industria, y ahora hemos vuelto. El tiempo nos ha obligado a cambiar ese pensamiento y a decir: la zona de ampliación va para tecnologías digitales pero para industria también, es verdad que nosotros la centramos alrededor de la microelectrónica, pero no solo.

P.¿Está la tecnología al servicio de las personas?

R.Ya me gustaría que estuviera al servicio del bien común. Hay muchas incógnitas. No se puede determinar con una cierta precisión. No sabemos. Por primera vez en la historia de la humanidad, una tecnología disruptiva como la IA va más rápida en su desarrollo que en su aplicación. Se dice la IA va a hacer desaparecer muchos empleos del parque. ¿Puede crear otros nuevos? Seguro. ¿Va a haber más de los que se creen? A día de hoy, eso ni los listos lo saben.