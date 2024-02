Las dos visiones distintas de Martínez Ares y Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa' en sus pasodobles a Cataluña

El tema de Cataluña ha sido muy cantado en el Teatro Falla. Pero de todas las letras, hay dos que han arrancado al público de sus asientos y ha elevado el ambiente del teatro en este COAC 2024. Se trata de los pasodobles que han traído al Concurso en el pase de cuartos de final dos de los grandes nombres de la modalidad, Antonio Martínez Ares y Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa', pero con dos visiones distintas.

El primero que se cantó fue el de Martínez Ares con su comparsa 'La oveja negra', que no dejó indiferente ya no solo la interpretación en catalán en buena parte del pasodoble, sino por el enfoque siempre punzante del autor. Un ataque directo con su guitarra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dicen que ya no confían al hilo del tema de la tan actual ley de amnistía, por cuyo proceso dicen que "por 7 votos ha resucitado a Franco, pero te duelen mas los escaños". Remata diciendo que se abra ya el corral y que se vayan, desatando una gran ovación del público como puede verse en el vídeo anexo.

Por su parte, en la noche del miércoles la comparsa 'Los colgaos' también levantó al público de sus asientos al cantarle a la preocupación por Cataluña y la unidad de España, cuando ya está fracturada por la mitad en una España de ricos y pijos y otra que no llega a fin de mes. La pluma del autor también atrapa desde el principio con un retrato de las distintas circunstancias entre clases sociales, pasando por la educación, sanidad y desigualdades que existen en general para terminar clamando por que la derecha se quite la venda de los ojos y deje ya de preocuparse por que España se vaya a romper, pues claramente ya está rota.