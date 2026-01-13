La chirigota astigitana, cabeza de serie de la tercera sesión de preliminares en este COAC 2026, calienta voces en los camerinos del teatro entonando el segundo de los pasodobles que ha ofrecido en su estreno en el presente Concurso. La letra sirve de homenaje al pregonero, Manu Sánchez, que presente de nuevo en esta jornada en su palco de honor ha recibido con gestos de cariño puesto en pie y tirando besos al escenario este sentido reconocimiento de sus paisanos hispalenses.