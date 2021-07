No es nuevo. Se sabe que Manuel Carrasco es un gran aficionado al Carnaval de Cádiz y no pocas veces sale su nombre en las quinielas para ser pregonero de la fiesta. Ahora, el cantante onubense ha hecho un nuevo guiño al carnaval gaditano interpretando un pasodoble en uno de sus conciertos, un momento que no ha tardado en hacerse viral por las redes sociales tras compartirlo uno de los componentes de la comparsa, Rafa Taleguilla.

Carrasco, con su guitarra, canta con emoción un pasodoble de 'Los equilibristas', con música del Noly y letra del Chapa y José Manuel Aranda. 'Niña, tenemos algo pendiente', del grupo dirigido por Ángel Subiela en 2017, suena en la voz del artista andaluz, que vendrá el próximo fin de semana al Concert Music de Sancti Petri, en Chiclana, con dos conciertos.

Ya en su última actuación en Cádiz, en el verano de 2019, el compositor se despidió con un popurrí de versos de las más míticas agrupaciones de Juan Carlos Aragón, rindiendo homenaje al carnavalero fallecido.