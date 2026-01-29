A la venta las entradas para las semifinales del concurso de romanceros del Carnaval de Cádiz 2026
Se venderán de forma presencial
Orden de actuación de las semifinales de romancerios
Las entradas para las semifinales del XLVI Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026, que se desarrollarán del 2 al 8 de febrero en el Teatro de la Tía Norica, están a la venta desde las 18 horas en el Gran Teatro Falla.
Las localidades se venderán de forma presencial para favorecer a los vecinos de Cádiz. Una vez finalizadas las colas, si existen entradas sobrantes, éstas pasarán a venderse mañana día 30 de enero a partir de las 10 horas a través de la página web de Bacantix.
El precio único de las entradas de esta fase de semifinales será de seis euros por localidad. En taquilla podrán adquirirse un máximo de dos entradas por persona y por sesión hasta un máximo de siete sesiones. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.
El Concurso de Romanceros contará este año con 58 participantes divididos en siete semifinales. La Final tendrá lugar en el Gran Teatro Falla el 12 de febrero.
Orden de actuación de las semifinales de romanceros
1ª SEMIFINAL LUNES 2 DE FEBRERO
- ZENCILLO Y NATURAL, ROMANCERO ESPIRITUAL
- EL CONTACTADO
- EL TÍO JOSÉ
- TUTANKABRÓN Y YO TAN GÜENAGENTE
- NO HACE FRÍO, HACE HUMEDÁ
- CONSUMO CUIDADO
- LOS HOMBRES QUE SUSURRABAN A LAS CHISTORRAS
- TINDERWOMAN
2ª SEMIFINAL MARTES 3 DE FEBRERO
- NO SEMOS NAIDE S.A.
- OS PONGO A RÉGIMEN DE MOMENTO CON LA CARTILLA DE RACIONAMIENTO
- CAMBIÉ LA MARSELLESA POR LA CUESTA DE LAS CALESAS
- LOS ABRAZAFAROLAS
- BAJA LA BASURA, PACO
- LA VIDA ES BELLA, PERO SIETE YA CANSA
- “EL ÚLTIMO EN ENTERRARSE”
- UN MADURITO INTERESANTE
3ª SEMIFINAL Miércoles 4 DE FEBRERO
- ME HA COGIDO DE MILAGRO
- LA VERDADERA HISTORIA DEL DR. JEKYLL Y MR. GAY
- LAS PISOTEÁS
- MARÍA PITA SE INRRITA
- LOS REYES CATÓDICOS
- CON LOS DOS PIES POR DELANTE
- UNA GRAN OBRA DE ARTE
- QUE PEASO TOKETASO
4ª SEMIFINAL Jueves 5 DE FEBRERO
- EL ALGORITMO
- LA MAMA
- LA POSESIÓN VA POR DENTRO
- !QUILLO, QUE DEJES YA DE INVENTAR!
- ESTO ES CÁDIZ Y AQUÍ HAY QUE MAD MAX
- ME PILLAS EN MAL MOMENTO
- NO ME INVITES NI AL CONVITE
- ¿IKEACEMOS?
5ª SEMIFINAL Viernes 6 DE FEBRERO
- SE ACABÓ LA SIESTA
- ER ROMANPEO
- EL REY GUETÓN
- SI ME DAS ALPISTE TE PREÑO EN UN DESPISTE
- “EL COBRADOR DEL FRAC”
- DJ PAPELILLOS IN SESSION
- DE PROFESIÓN, ARQUERO
- ULISES 58
- CAPITÁN, ¿CÓMO VA LA COSA?
6ª SEMIFINAL Sábado 7 DE FEBRERO
- ¡COGERLO AHÍ!
- UN ROMANCERO CON GOLPES
- AFINA LA NOTA, ROCA
- “COGESLO ICE”
- LEO EN TÍ
- UN ROMANCERO DE PELO
- EL ÚLTIMO LIKE
- UN MAL DIU LO TIENE CUALQUIERA
- EL GRAN ANFITRIÓN
7ª SEMIFINAL Domingo 8 DE FEBRERO
- ROMANCERO TRAGICÓMICO EL POBRE FILÍPIDES
- EL SUBINTERINO MARCELINO NO ENCUENTRA DESTINO
- ERPAPI EL ENIGMA DE OTRO PLANETA
- DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA, LA VERDADERA HISTORIA QUE NO EMPEZÓ EN LA MANCHA
- OJÚ QUE AGE
- HASTA LOS SANTOS COJONES
- LOS NAMBER GÜAN
- EL BASTARDO DE MARTÍNEZ ARES
También te puede interesar
Lo último