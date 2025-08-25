Tres chirigotas más confirman su participación en el COAC 2026

A solo unos días de que finalice el mes de agosto, comienza a calentarse poco a poco el ambiente carnavalero de cara a la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Durante el pasado fin de semana, tres nuevas chirigotas han anunciado las ideas que defenderán en el próximo certamen de coplas.

Una de ellas ha sido la chirigota de Écija. Semifinalista en las dos últimas ediciones con 'Te como tu cara' (2024) y 'Al cielo con él', en 2026 pretenderá repetir en esta tercera fase del COAC con 'Suavecito para abajo'. Con un cartel sugerente, la autoría de esta agrupación volverá a recaer en los hermanos David y Paco Castro. Antes de los dos éxitos de los dos últimos años, esta chirigota también consiguió el pase a los cuartos de final con '¡Ojú, qué bochorno! (2017) y 'Paqui, baja aunque sea en pijama' (2019).

Otra chirigota que ha anunciado su nombre para la próxima edición del Concurso del Falla ha sido la que comandan Diego Letrán y Luis Rossi, que participará con 'Seguimos cayendo mal'. Aunque el título deja muy abierto el tipo que representará, el cartel de la chirigota juega con las imágenes del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; y su vicepresidente, Rafael Contreras. En esta ocasión, volverá a cambiar de coautores, entrando Quique Parodi (autor de la chirigota 'Cádiz de la Frontera' en 2025) en sustitución de Mario Rodríguez Parra y José Manuel Martínez Sierra el Taka. Este grupo lleva entrando en la fase de cuartos de final desde el año 2023 con 'Çembrando coplâ (la comparça er pueblo)', repitiendo con 'Los del canal sur' y 'Los cenadores rumanos'.

Por último, también ha publicado su nuevo proyecto Francisco Javier Fernández Díaz Toté. En esta ocasión, contará con Ángel Piulestán (coautor de los cuartetos de Javi Aguilera) para hacer el repertorio de la chirigota 'Los mohigangas'. Esta chirigota no logró pasar de la primera fase en 2025 con 'Qué de gente muere por Cai'. Entre sus componentes, contará con la novedad del cuartetero Joselito, quien regresa al Concurso del Falla tras un año de descanso, siendo su última participación con el cuarteto 'Los cocos de Cadi', primer premio en 2024.