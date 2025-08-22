Tres nuevas agrupaciones anuncian sus nombres para el COAC 2026

Con el final del mes de agosto comienza a prepararse el inicio de los ensayos para el próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tres grupos han anunciado en los últimos días los nombres con los que concurrirán en la edición de 2026.

En la modalidad de chirigotas, ha publicado su nuevo proyecto el grupo roteño liderado por Antoñito Molina, pregonero del Carnaval de Cádiz de 2025. En el próximo COAC, participará con 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'. En su autoría, contará con dos novedades muy importantes. Como coletrista, se incorpora Juanmi Villegas, que ha abandonado la chirigota que ha realizado en los dos últimos años con su padre Gueli Villegas y su hermano Alejandro (primer premio en 2024 con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' y cuarto premio en 2025 con 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)') para dedicarse en solitario a la chirigota de Rota. También seguirán aportando letras Iván Herrera y Antonio Rodríguez el Mellao. Por su parte, David Márquez Mateos el Carapapa sustituye a José María Barranco el Lacio como coautor de la música, responsabilidad en la que también se mantiene Antoñito Molina. En la pasada edición, este grupo fue cuartofinalista con 'Que sea lo que Dios quiera', estando su techo en las semifinales que conquistó en 2024 con 'El niño de Isabelita 2'

Por su parte, en comparsas, Marta Ortiz ha desvelado que concursará en 2026 con 'La camorra'. Esta será la cuarta participación de esta agrupación en el COAC, tras estrenarse en 2022 con 'We can do... Carnaval', consiguiendo el cuarto premio. Al año siguiente, se quedó en cuartos de final con 'Las musas'. Tras probar la calle en 2024 con 'Las Adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida', en la pasada edición regresó con 'La valla', llegando a semifinales.

Por último, también ha anunciado su nombre la comparsa de Ceuta, una fija en los últimos años en cuartos de final, fase a la que ha accedido con 'La conquista del pan' (2023), 'Los lengüetas' (2024) y 'Los caballas' (2025). Tras esta buena trayectoria, intentará entrar por primera vez en semifinales con 'La hipócrita'. La autoría de esta agrupación volverá a recaer en Josemi Romero y Juan Sánchez.