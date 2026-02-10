La tercera sesión de semifinales del COAC 2026, en directo

Esta noche se celebra la tercera sesión de semifinales del COAC 2026, en la que será una nueva contienda de grandes nombres y agrupaciones. En coros, estarán nada menos que el de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' y el de Los Estudiantes, en chirigotas, la de los Villegas y la del Álex Peluca y Yuyu. En comparsas, compiten OBDC, de Germán García Rendón y la de Nono Galán y Miguel Novo.