La tercera sesión de semifinales del COAC 2026, en directo

10 de febrero 2026 - 20:45

Esta noche se celebra la tercera sesión de semifinales del COAC 2026, en la que será una nueva contienda de grandes nombres y agrupaciones. En coros, estarán nada menos que el de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' y el de Los Estudiantes, en chirigotas, la de los Villegas y la del Álex Peluca y Yuyu. En comparsas, compiten OBDC, de Germán García Rendón y la de Nono Galán y Miguel Novo.

