El Spoticai de Ángel Gago

Ángel Gago también se confiesa un gran melómano. Tanto que le ha costado un pelín decidirse entre algunos de sus temas favoritos. Tanto, que solicitó introducir una canción más en su Spoticai, la número 11. Pero se le denegó y finalmente puso en orden su particular lista, que introduce con Metallica y su 'One'. “La primera vez que escuché a este grupo fue con esta canción y, desde entonces, estoy enamorado de Metallica”. En sus preferencias también despunta Enrique Bunbury con 'Que tengas suertecita', “porque tiene una frase que es una maravilla que es... 'Que no te falte esa canción que pare tu corazón en el momento peor que hayas conocido”.

En tercera posición el cuartetero tira por el gran Manolo García y su 'Para que no se duerman mis sentidos', cambiando de registro para la siguiente elección, centrada en la pieza que firman de forma conjunta Enrique Morente y Lagartija Nick: 'Omega'.

Gago sigue sin titubear en su lista citando en esta ocasión al controvertido y polifacético Marilyn Manson, del que elige su mítico 'Rock is dead'. Una senda, la del rock, que continúa para detenerse en Los Suaves, del que selecciona su tema 'Mi casa', perteneciente a su álbum '29 años, 9 meses y 1 día'. Y no abandona el género para centrarse en la pieza 'Deshacer el mundo' del inmortal Héroes del Silencio.

Llegados a este punto vira hacia la canción de autor, la del propio pregonero del Carnaval de Cádiz, Joaquín Sabina, del que propone inicialmente cualquiera de sus temas, para inclinarse finalmente con 'Nos sobran los motivos'. “Pero la versión que da en directo, porque va antecedida de una poesía que es una maravilla”. De cantautor salta a otro mítico, a Triana y su 'En el lago', para poner punto y final con 'Cocaine' de Eryc Clapton.

Bonustrack: Después de la insistencia, le brindamos al cuartetero una de las canciones que no pueden estar en su lista de Spoticai, 'La leyenda del tiempo' de Camarón. Aquí va un enlace de youtube.