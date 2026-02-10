Estos son los finalistas del concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026

El concurso de romanceros ya tiene finalistas. El jurado del certamen ha dado a conocer el fallo tras la última de las siete semifinales en el Teatro del Títere, que se ha celebrado este lunes tras aplazarse la sesión del sábado por el temporal.

Serán 10 de los 58 participantes los que se jueguen los premios en una gran final que se celebrará el próximo jueves a partir de las 20:00 horas. La cita será en el Palacio de Congresos de Cádiz y no en el Gran Teatro Falla en esta ocasión. Y es que los cambios al tener que anular por la borrasca y la alerta naranja del sábado la final de infantiles se ha decidido que se desarrolle el jueves en el coliseo gaditano.

El jurado del certamen estará presidido este año por Juan José Téllez y los vocales serán Marisa de la Rosa Marchante, María Jesús Rojas Ares, Rafael Marín Trechera y Fernando Lobo de Dueñas. El secretario será José Manuel Olmedo Ruiz. El importe de los premios a repartir durante el certamen será de 1.170 euros para el primer clasificado; 880 euros para el segundo; 600 para el tercero; 300 para el cuarto y 120 euros para el quinto. El premio al mejor cartel será dotado con 470 euros.

Los finalistas de romanceros