La solidaridad de varias personas ayudó a mejorar la escenografía del coro 'Casa Remedios esquina con Cádiz'

Otra cosa. Muy distinta a lo acontecido en el pase de preliminares, cuando el coro 'Casa Remedios esquina con Cádiz' se encontró, como se dice por aquí, con la papeleta de no tener a punto la puesta en escena y el tipo. Ya en cuartos, el grupo exhibió otra imagen y cantó con mayor tranquilidad después del disgusto del estreno.

Para que la escenografía luciera mejorada ha sido clave la ayuda desinteresada de muchas personas. Jesús Monje, uno de los autores junto a José Luis Bustelo, citaba al artesano Hoko, a José María González y José Luis Moreno, a Rosa María González, componente del coro, Tati Pinturas, Sony Varela o Antonio de Mariscos Ortiz. "Hemos trabajado horas y horas desde la preselección para mostrar lo que hemos mostrado hoy y agradecemos la colaboración de todas estas personas que se han volcado", señalaba Rosa María. Porque "en ocho días hemos intentado hacer el trabajo de cuatro meses".

Monje, muy emocionado tras la actuación consultaba su móvil en la soledad de los autores ya en la calle, en la trasera del Falla. "Hemos cantado más tranquilos y hemos dicho cosas importantes. Vamos a seguir concursando hasta donde lleguemos", destacaba. Sobre el suceso del día del estreno confesaba que "en tantos años de Carnaval no esperaba que me ocurriera eso y es lo más fuerte que he vivido profesionalmente en mi vida".