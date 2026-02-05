La séptima sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo

Los cuartos de final culminan esta noche con su correspondiente fallo del jurado para dar el veredicto de las agrupaciones que continuarán su concurso en la fase semifinal, que comenzará el domingo 7 de febrero. Pero aún queda tela por cortar y siete grupos defenderán esta noche sus repertorios sobre las tablas del Gran Teatro Falla.

El coro de Faly Pastrana, 'Los mentirosos', estrenará la sesión de hoy a partir de las 20.00 horas para traernos su mensaje ecologista.

En cuanto a comparsas, Manuel Cornejo vuelve a hacer doblete como le pasó en preliminares, con su grupo 'Los invisibles' y con el de Palmira Santander, 'La biblioteca', cuya autoría comparte con Manolín Santander. La tercera agrupación de la modalidad será 'La condená', con el atractivo de la vuelta a las tablas de 'el Alemania' con una comparsa 39 años después bajo la letra de Patricia Andrés Olozábal.

La chirigota del Cascana volverá con sus algas asiáticas en 'L@s quince en las algas', mientras que José Molina y Jesús Selma, el Melli, lo harán con sus muertos felices de 'Las que la tienen de mármol'. Cerrará sesión la chirigota sevillana del Bizcocho, 'Ssshhhhh!'.