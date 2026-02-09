Selu Gavira ('El patriota'): "No sabíamos que esta idea que a nosotros nos duele tanto iba a tener tanta repercusión"

Selu Gavira, integrante de la comparsa 'El patriota', ha salido igual de exultante del pase de semifinales, tras recibir la larga ovación de un público que se ha puesto en pie: "Nosotros sabíamos que la idea que traíamos a nosotros nos dolía, pero no sabíamos que iba a tener tanta repercusión porque, realmente, cuando llevas tanto tiempo ensayando una cosa y llega el momento de presentar, siempre tienes el síndrome del impostor, y comprobar la reacción del público el primer día fue...".

Porque no solo fue el repertorio de preliminares, repitieron sensaciones en cuartos y ahora en la que es la fase más decisiva, "hemos flipado durante todo el Concurso, súper contentos la verdad, estamos encantados con la gente, con cómo nos está tratando todo el mundo, así que súper felices", confiesa.

Y es que Blas Infante ha venido a lanzar mensajes sobre las tablas del teatro, en esta ocasión con un pasodoble dirigido a Alberto Núñez Feijóo, que tras la polémica protagonizada contra Andalucía han aprovechado desde la comparsa para sumar cuánto se le debe a esta tierra y exponer cuánto le resta el partido a nivel también nacional en educación, sanidad, empleo y dependencia; además de cantarle al bullyng, pero desde la original mirada del hogar que alberga al maltratador o maltratadora, con la vergüenza y el dolor que también supone para muchas de estas familias, "porque intentamos siempre ser originales, aunque a lo mejor no con el tema, pero sí en el enfoque, ofreciendo algo distinto a lo que ha podido cantar".

Hasta los cuplés han gustado, reconoce, sobre todo el de la ikurriña que han sacado al parecernos más al País Vasco con tanta lluvia más que Andalucía. Porque, eso sí, la comparsa ha venido muy metida en el tipo, desde la presentación al popurrí, con el andalucismo por bandera, "con una reivindicación cada vez mayor en nuestra tierra, lo cual es de agradecer en medio de esta nueva ola de fascismo que está resurgiendo, y poderla combatir con andalucismo, y desde dentro, es lo mejor. A nadie le duele más Andalucía que a los andaluces, por eso defendemos el tipo y el repertorio con tanta ansia, porque es nuestra madre".