La segunda semifinal del COAc 2026, en directo, desde el Teatro Falla de Cádiz

La segunda semifinal mantendrá atentos al escenario a todos los aficionados. Ocho agrupaciones buscan con este tercer pase hacerse un hueco en la gran final del COAC 2026, que se celebra este viernes. Abriendo con el coro de Luis Rivero, 'ADN', y cerrando con la comparsa del Piru y Tomate, 'Los locos', esta función nos trae a la siempre esperada de Antonio Martínez Ares, 'Los humanos' y a la andalucista de 'El patriota'. En chirigotas presentarán sus credenciales 'Los antiguos', de Carlitos Pérez e Iván Romero; y 'Los compays' de Los Molina. En cuartetos, turno para los pandilleros de 'Los lating king' más viñeros de Manu Peinado.