Sánchez Reyes: "El pasodoble a la cama grande es de las cosas que más me han gustado escribir en mis 32 años de Carnaval"

Cádiz/Aunque estaba "seguros" del repertorio que traían para enfrentar su segunda actuación frente al público del Gran Teatro Falla, José Manuel Sánchez Reyes, autor de 'Los cagones' junto a Manolín Santander, confiesa que le planeaba la duda de cómo funcionaría su pase de cuartos de final en la siempre "complicada posición" de cerrar sesión. Pero toda vez concluida la tarea, el chirigotero celebra que han "conectado" con el respetable ya que les han funcionado "tanto las partes que hemos estrenado, como una pieza más escuchada como el popurrí".

"Han pegado los cuplés y los pasodobles han entrado bien", repasa la jugada Sánchez Reyes que ha seguido a su chirigota desde bambalinas y ha podido observar cómo ha llegado al corazón de buena parte del público su pasodoble a la cama grande, a esa cama de los padres que siempre fue, es y será refugio de los más pequeños de la casa. Bueno, es un viaje a la infancia. En mi casa, por ejemplo, la cama grande siempre fue sagrada, el lugar donde mi hermano y yo nos acabábamos metiendo y, bueno, es algo que sigue ocurriendo, que mi familia no inventó nada" ríe el chirigotero sobre un acto que se perpetúa por "generaciones" y que decidió convertir en pasodoble "aunque no fuera una letra a lo mejor tan actual o crítica".

"Yo lo llevé al ensayo y les dije a la chirigota, os traigo un pasodoble que a lo mejor no esperáis, pero lo he hecho con el corazón y es una de las cosas que más me han gustado escribir en mis 32 años de Carnaval. Les dije, este pasodoble va por todos los que habéis sido niños, por todos los que sois padres y por los que vais a ser padres en el futuro", relata el autor que ha balanceado esta tierna letra con una crítica al alcalde de Cádiz, Bruno García, una de las pocas letras directas que se le han cantado al primer edil en este COAC.

"No está hecha con mala leche y mala baba, sino que es un toque de atención, un recordatorio, aprovechando su condición de portero, de que hay que espabilarse, que hay que empezar ya a hacer las cosas por la ciudad y abstraerse un poco de quién gobierna en la Junta de Andalucía aunque sea de tu partido, que es de lo que siempre los gaditanos nos hemos quejado en otras épocas también pretéritas", analiza.