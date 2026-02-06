Rober Gómez ('Las muñecas'): "Tenemos la miel en los labios, pero también el cariño que nunca esta comparsa ha tenido"

La comparsa que se ha quedado a las puertas de las semifinales del COAC 2026 es 'Las muñecas', después de hacer un buen concurso. Uno de sus autores, Rober Gómez, confesaba el día siguiente al fallo del jurado que "tenemos esa miel en los labios, pero con la gratitud de tener el cariño que nunca esta comparsa ha tenido. Y lo hemos sentido este año, vamos, bastante".

El coplero, entusiasta de la fiesta, añadía que "la gente ha tenido mucho cariño por la comparsa, la ha valorado muchísimo y ha estado apoyándola. Y hemos sentido ese calorcito que no hemos sentido hasta ahora. Y viendo el grupo, cómo está creciendo y viendo la forma que tiene de superarse cada año, creo que con la humildad que le caracteriza va a seguir creciendo y creo que la apuesta que tiene la comparsa es para largo".

Gómez espera que la comparsa "se vaya posicionando poco a poco y que se cuente siempre con ella, ofreciendo cositas positivas. Que los repertorios sirvan para hacer pensar y para decir cosas importantes".

Del éxito de este resultado, aunque sea quedándose a un paso de entrar en semifinales, "la culpa la tiene totalmente el grupo. Con la autoría, con la forma de llevar los ensayos y cada vez están haciéndolo mucho más suyo la forma de hacer la comparsa. Y creo que es la mejor fórmula".

Rober Gómez ha vivido la otra cara de la moneda con la clasificación a semifinales de su chirigota 'Los Robin, la chirigota de Santa María. "Estamos muy contentos y lo que sí tenemos es el sentimiento de que ha sido y está siendo un concurso muy apretado con la juventud apretando y que se han quedado compañeros y compañeras en el camino que pueden merecer también la semifinal", exponía.

Añadía que "ya que nos ha tocado esta vez, creo que no nos hemos colado, sino que lo merecemos también y hay que darle un poquito de importancia al día que vamos a vivir, vivirlo como una fiesta y tener el respeto más grande a los compañeros, que es haciendo una semifinal a la altura y dándole mucho brillo a ese día para que el compañero que se queda fuera no sienta ese coraje al vernos, al contrario, que diga ole la gente de Santa María que se merece estar ahí".