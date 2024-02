La repuesta de los trabajadores del metal al pasodoble de la comparsa 'La resbalaera' sobre astilleros

El pasodoble que la comparsa 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' cantó en las semifinales sobre la clase obrera de la industria naval de la Bahía de Cádiz sigue coleando. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha publicado un artículo donde lamenta el "discurso de culpar" del "hundimiento del sector naval gaditano a "algunos trabajadores" que queda reflejado en la letra de la agrupación de Nene Cheza y José Luis Zampaña 'Zampi'.

El pasodoble acusa a obreros de "apestar a vino", dormirse en sus turnos y de tirar las herramientas al mar para no trabajar, rematando que "hundieron nuestra industria". "Eso sí: "Mi abuelo no ha hecho, ha hecho el otro porque mi abuelo era muy currante", apunta el comunicado de la CTM sobre la copla, donde aseguran que en 30 años no han visto a nadie tirar herramientas. "Y dudo que alguien la haya tirado para no currar porque me parece más lógico que lo hayan hecho, por ejemplo, porque se les debieran dinero o algo así.

"Lo que sí he visto, han sido fotografías en el museo de Matagorda de niños de 14 o 15 años con ropa de calle y llenos de suciedad currando en el dique antiguo. Sé de muchos abuelos, padres y familiares de amigos que han muerto por el amianto o de cáncer de pulmón y las mutuas le han dicho que eran una enfermedad común. En los últimos 5 años han habido más de una docena de accidentes graves con cinco muertes incluidas.... He visto y he sufrido turnos de 24 horas y un mes sin librar. Y por supuesto, he escuchado a gente en los bares hablando de los flojos de astilleros y casi ninguno sabía encender un soplete", continúa el escrito que ha hecho llegar el colectivo y que ha compartido en sus redes sociales.

"Si en la Bahía de Cádiz hay tres astilleros abiertos aún, ha sido por el gran trabajo que se ha hecho dentro de los diques y la lucha obrera que se ha mantenido afuera", exponen. "El orgullo de astillero es el orgullo de la clase obrera de Cádiz y las letras de carnaval han sido parte muy importante de esta lucha. "El Carnaval de Cádiz es libre y cada cual lo puede entender de la manera que crea conveniente pero si un autor, clase obrera, le compra el discurso a la patronal y no respeta a los suyos, como diría Juan Carlos, debe de ser juzgado por alta traición a la Tacita", culminan.

Además del comunicado de repulsa de los trabajadores del metal, esta mañana la avenida de Astilleros amaneció con pintadas contra Nene Cheza. Las mismas ya han sido borradas, pero en ellas se podían leer varios mensajes a favor de los trabajadores del metal y algún insulto contra el autor de Carnaval por la polémica letra.