Así 'renació' el pasodoble de la comparsa de Juan Carlos Aragón con el Chapa

La expectación era máxima. Tras una presentación con una impactante puesta en escena, y un desarrollo literario que convenció al público del Gran Teatro Falla presente en la octava sesión preliminar del COAC, 'Los renacidos' se enfrentaban a la gran prueba de fuego, su primer pasodoble.

La que fue comparsa del llorado Juan Carlos Aragón abría la boca para inaugurar su nueva etapa con la palabra de Miguel Ángel García Argüez Chapa como emblema. Y todo aficionado esperaba qué contaría el exautor de la comparsa de Subiela en su primer pasodoble para su nueva agrupación.

García Argüez, en vistas de la reacción del respetable, no decepcionó y firmó una letra que no sólo dio sentido al tipo, esta alegoría del Ave Fénix, sino que sirvió de bisagra entre las dos etapas del grupo con un contundente: "por favor, no me pidáis que os traiga un heredero, que herencia aquí no hay"

Letra del primer pasodoble de 'Los renacidos'

Dicen que siempre se vuelve

A donde fuimos felices

Y me han devuelto mis pasos

Al viejo teatro

De donde partí

Con recuerdos que florecen

Como en un jardín

Y en la garganta un misterio

Hoy vuelvo al sitio en cuyo aliento

Tan dulces momentos

Contigo viví

Donde yo me hice un hombre

Donde unas veces he ganao

Donde otras veces he perdió

Hombre que fue rival y compañero

De los que cantan hoy aquí conmigo

Aquí he llorado de alegría

De pena y de luz

Bajo los amaneceres

De un carnaval de rebeldía y juventud

Devoción y de quereres

En este mismo escenario

Me despedí de un amigo

Y he visto como su pueblo

Lo vestía de inmortal

Y lo lloraba conmigo

Regreso porque los vientos

Han avivado mis brasas

Para volver a este puerto

Que es como volver a casa

Aquí fui feliz cantando

Su palabra y su talento

Sus verdades y su gloria

Sus poesías, sus tormentos

Y hoy anuncio ante mi gente

Que he muerto y nacido de nuevo

Pero ahora que regreso

Por favor no me pidáis

Que os traiga un heredero

Porque herencia aquí no hay

Que su heredero es tan solo

Su tierra, su pueblo y su Cai