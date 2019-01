Leo Cornejo: "Me he acordado en todo momento de mi padre"

Tal y como ha caído el telón, los miembros de la chirigota del Love se han fundido en abrazos y las lágrimas no se han podido contener. La emoción ha envuelto el regreso de los experimentados chirigoteros y el debut de los nuevos componentes del grupo.

Leo Cornejo, hijo del fallecido Manolo Cornejo, se ha mostrado realmente emocionado. "Ha sido inevitable. Me he he acordado en todo momento de mi padre. Me hubiera gustado que hubiera sido él quien disfrutara de esta noche", ha manifestado tras la actuación. "Desde donde quiera que esté seguro que nos ha echado un cable para que todo salga de categoría", ha añadido el joven.

Adrián, que también se ha estrenado con 'Los cachito'pan', ha cumplido su sueño "desde chiquitito". "Para mí es una ilusión. He ido de postulante y este año me han dado la oportunidad y yo con esto ya no necesito nada más", ha comentado entusiasmado.

Javi García, uno de los tres autores que firma la chirigota (con Kike Remolino y David Cornejo) y que también han debutado con este grupo estaba "muy contento". "Ha sido un año muy especial para ellos. Estábamos locos por soltar ya y tenían muchas ganas de volver".