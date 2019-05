Las redes sociales lloran la muerte del Capitán Veneno

El fallecimiento de Juan Carlos Aragón ha trascendido las fronteras de Cádiz. Su pérdida será irreparable al marcharse en pleno apogeo de su obra, además de ser uno de los autores con mayor peso en la fiesta. Nada más conocerse su fallecimiento, su nombre y su apodo de Capitán Veneno se convirtieron en trending topic de Twitter en apenas unos minutos. Esto demuestra la proyección del autor y la relevancia que tiene el Carnaval de Cádiz tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Autores de la fiesta y personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales.

El vacío que Juan Carlos Aragón deja en la fiesta va a ser difícil de llenar. Compañeros y rivales no pararon de mostrar su pésame en redes sociales. Autores como José Antonio Vera Luque, Tino Tovar, José Guerrero Yuyu, Antonio Pedro Serrrano el Canijo, Antonio Álvarez Cordero el Bizcocho o Fran Quintana, entre otros, o agrupaciones como la comparsa de Martínez Ares han mostrado sus condolencias en sus cuentas de Twitter.

Oh, capitán, mi capitán... Seguirás dirigiendo el cotarro desde allá arriba. Fue un honor servir a tus órdenes ✊🏻✊🏻✊🏻

Lo tuyo no es una copla, para nosotros es una oración, y cada vez que la rezamos se nos vuelven locas, las palabras en la boca, y el latido en el corazón.Tú si que me gustabas, tú si que tenías una gracia exquisita...Hasta siempre capitán!! #YoSoyJuancarlista pic.twitter.com/LqeTdLjvHH

Descansa Capitán, Don Juan Carlos Aragón, todos los que hemos crecido escuchando y admirando tus comparsas te damos las gracias por el legado que nos has dejado. pic.twitter.com/M1s3QjXNGr

No me salen las palabras en este momento. No damos crédito.Hasta siempre capitán.Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a sus grupos. DEP