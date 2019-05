Martínez Ares: "La pérdida de Juan Carlos Aragón es un golpe tremendo para el Carnaval del que tardará mucho en recuperarse"

Antonio Martínez Ares no podía contener el llanto mientras hablaba telefónicamente con este diario para valorar la muerte de Juan Carlos Aragón. "Es un golpe tremendo para el Carnaval de Cádiz, tanto que pienso que le va a costar mucho tiempo superarlo. Esto no va a ser cuestión de un año, de dos o de tres. Estamos hablando de alguien muy muy importante".

Al preguntarle cómo se sentía reconocía que "pues estoy intentando encontrar las palabras para describirlo pero no soy capaz, no ha dado tiempo de nada. Es muy fuerte todo. Quería pensar que podría superarlo, que se encontraría una solución, pero por desgracia no ha podido ser. Es un palo gordísimo".

Antonio recordaba que la última vez que estuvo hablando con Juan Carlos fue precisamente en el hospital, donde se lo encontró durante una de sus revisiones. "Hablé con él y me dijo que se encontraba bien, que tenía buen ánimo. No hemos vuelto a hablar", decía sin poder contener las lágrimas.