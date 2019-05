Juan Carlos Aragón, en quince coplas inmortales

La copla es como la piel, cada uno tiene la suya, a cada cual una copla lo envuelve. Por ello, enfrentarse a la tarea de confeccionar una lista de coplas tiene un punto osado que se incrementa si de coplas carnavaleras, y si de coplas del lamentablemente fallecido Juan Carlos Aragón, se trata.

Son quince. Pueden ser cien. Puede que esté la suya. O puede que no. Pero no se arrepentirá de escucharlas y, si le apetece, de seguir buscando y buceando entre ese amasijo de versos, sangre, pentagrama y corazón que conformar el legado coplero de Juan Carlos Aragón.

Aunque diga Blas Infante, andaluces levantaos... Pocos gaditanos, y andaluces, no pueden completar el verso que entonaron aquellos hippies tan lúcidos como carotas que inventó Juan Carlos Aragón para la gloria de la chirigota y, con este pasodoble, para orgullo del andaluz. Veinte años ya de una de sus coplas eternas.

Un año antes, otra de sus más recordadas chirigotas, 'Las ruinas romanas', cantaba aquello de En el norte los del norte... La visión carnavalera de Juan Carlos Aragón del mensaje de aquel poema, El sur también existe, de Mario Benedetti, uno de sus poetas preferidos.

En 2001, en el popurrí de su primera comparsa en adultos, Juan Carlos Aragón se encargó de dejar una preciosa rumba a modo de testamento. Es el testamento de 'Los condenaos': Mi guitarra no se la den a cualquiera (...), mi palabra dejarla en la carretera (...), mi corazón que se lo den a la gente (...), mi rebeldía (...) y mi tierra... Tú ya sabes...

No en pocas agrupaciones, y siempre desde un punto de vista rompedor para las postrimerías del siglo XX y albores del siglo XXI, Juan Carlos Aragón ha tenido presente a la figura de la mujer (madre, amiga, compañera de vida) en sus agrupaciones. Es difícil quedarse con una sola de esas coplas que alentaban un modelo de mujer rebelde, independiente y peleona. Nosotros seguimos con 'Los condenaos'... La mujer es enemiga del hombre que la enamora

Aunque son muchos los rasgos personalísimos de un autor tan poco convencional como Juan Carlos Aragón, destacamos aquí uno de esos sellos de sus agrupaciones: el de la elección de un tema original. Así, el escritor le cantó a lo divino pero también a lo humano, a cosas tan tangibles y del día a día como el vino y la cama o a conceptos más difíciles de asir como la locura. Con 'Los ángeles caídos', su primer premio de comparsa en 2002, así lo hizo.

'La banda del Capitán Veneno', comparsa del año 2008, describió a la perfección los sentimientos que recorren el cuerpo de los carnavaleros antes de pisar las tablas del Falla. Si caminito del Falla, expresión que nuestro Diario del Carnaval siseó para nombrar a su sección del seguimiento, es la cristalización de una emoción.

Como una religión como cualquier otra, con "oración, culto y profeta", así veía Juan Carlos Aragón al Carnaval y a Cádiz, claro, como tierra santa. Con el pasodoble de 'Los millonarios' el comparsista pedía respeto al visitante que venía a disfrutar de nuestra fiesta. Y de qué manera tan bella...

Y el verdadero credo de la fiesta

Hablando de religiones y creencias, para credo, el que firmó Juan Carlos Aragón con su comparsa 'Los peregrinos' en 2017, en la que sentenció su amor por el Carnaval por encima de todas las religiones y dioses del mundo, con este magnífico final de popurrí en el que mostró su fe en el “todopoderoso Carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como calle”. Un texto prácticamente 'bíblico' para los fieles seguidores del autor y del propio Carnaval de Cádiz. Una letra en la que revalidó su creencia absoluta “en el espíritu libre y santo, en el perdón de los pecados inmortales y en la vida eterna de los carnavales”. El rey de Kadi City La presentación de Kadi City se presentó como un duelo con la nueva sheriff del PP, la recién estrenada alcaldesa Teófila Martíez. Un duelo que se convirtió en una maratón de inolvidables puntos engarzados, como el que decía aquello de “soy del Colorado, es decir, Conil, al lado”, pasando por “los de Mágico González, eso sí que eran corners”, para finiquitar erigiéndose como el “rey” de Kadi City, ante el que nadie impondría su ley.

Un amor en carnavales

Entre los pasodobles más tarareados de Aragón figuran el mítico Yo me enamoré de ti, de la semifinalista 'Los Inmortales', una comparsa que fue muy aclamada por el público gaditano en 2004, y que sorprendentemente no alcanzó la final. Una letra que fue una bella declaración de amor de estos míticos vampiros que se enamoraron por culpa de los carnavales, y “desde entonces no sabía si vivir o morirse a raudales” y como con los corazones, decía el siempre inmortal autor, “nunca gana en razones”, se enamoró y pidió su mano, como carnavalero y gaditano.

Una presentación rompedora