Las recomendaciones de la Chari de la tercera sesión del Carnaval de Cádiz: Noche de emociones

Chari es una picá del carnaval. No se pierde una función y tiene preparada desde la primera sesión de preliminares su fiambrera de frutos secos al lado del sofá, la manta de pelitos y los dedos ágiles para comentar con sus amigas lo que da de sí el concurso del Falla. A Manué le gusta, pero la fase clasificatoria se le hace muy larga. Él es más de ponerse en internet al día siguiente los videos de las agrupaciones que más han gustado la noche anterior. Y para eso cuenta, con quien mejor, que con Chari, que le hace el filtro y le resume la sesión.

C- Uy gordo, hoy estoy cansá

M- Pero si es sábado y te has levantao más tarde

C- Ya, pero la sesión de zumba que me pegao esta mañana me ha dejao reventá. Con la última chirigota creo que he dao una cabezá y to.

M- Con lo bien que te lo pasaste con la sesión de ayer, ¿esta ha sido más aburría?

C- Bueno, no ha estado mal. Por cierto, que ayer no hablé con la Rosa pero me ha dicho que a ella le encantó la chirigota de los Eugenio, que ayer te dije que me había dejao un poco fría, pero dice que la escuche otra vez, que no esta mal. ¿tú te la pusiste?

M- No, solo vi al Gago del viernes, pechá de reír.

C- ¿Y no viste a 'Los inhumanos'? Te dije que te lo vieras que están mu graciosos.

M- ¿Y hoy qué?

C- Pues mira, pasodobles a la dana un poquito populistas, la nariz de Lucas, se han pisao unos pocos de temas, pero mucho mensaje feminista e igualitario, está este carnaval mu por la mujer, por fin. Y unas pocas de llantinas, el Molina se ha emocionado cantándole un pasodoble a su padre que sale este año con ellos diciéndole que es su mano izquierda, el Sheriff con un pasodoble que le ha cantao el Canijo y su chirigota que volvía después de cinco años sin salir por el ictus que le dio a Antonio.

M- ¿Te has reído?

C- Sí, joe, yo si no me río pa que me levanto. La del Canijo, 'Los muchachos del congelao' tienen sus puntos, el Molina que va de chirigotas contra comparsas están graciosos, lo que pasa es que otra vez están dándole vueltas a los peos, a los cuplés de pelos, más pollas y más chochos en el popurrí, tú sabes. La última, la de Peñalver, se ha quedao más flojita con 'Las anticuarias', que le han tirao los tejos a Enrique Miranda.

M- ¿Coro todavía no ha cantao ninguno?

C- Qué va, este domingo es el primero. El resto eran todo comparsas, una de Morón, la del Carapapa que vienen con mucha fuerza pero a mí tampoco me ha dicho mucho, a la Rosa le han gustao más me ha dicho, y unas muchachas que iban de cigüeñas y tienen problemas con la custodia del padre de sus hijos.

M- Te estás quedando dormía mientras me lo cuentas.

C- Hazme sitio en la cama que estoy rendía.

M- A lo mejor mañana te puedes acostá antes y dejar de ver todas las sesiones, chiquilla.

C- Pero si están terminando mu tempranito, a las doce ya está to liquidao. Lo que pasa es que hijo, el zumba hoy me ha dejao bardaíta. Mañana te cuento más, ahí tienes los enlaces para que te veas lo que tú quieras.

M- Gracias, cariño, descansa

Espero que lo disfrutes. Hasta mañana