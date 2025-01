Carnaval de Cádiz: La familia del Canijo, envuelta en cariño y con la salud recuperada, regresa al Falla tras cinco años de descongelación

Antonio Pedro Serrano el Canijo pensaba en 2020 que el Falla se había acabado para él. Un ictus y un largo proceso de recuperación le alejaron del Concurso de Agrupaciones. Un vasto camino el que ha tenido que recorrer para llegar a este sábado y "volver a cantarle a su novia", como exponía por la mañana en redes sociales en un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida en este proceso.

Mientras se enfundaba el tipo de Shrek para salir hacia el Falla y volver a hacer el pasacalles desde el Mentidero hasta la plaza Fragela nos hablaba de esa novia "a la que vuelvo a cantarle, porque ya vivo con ella. Es una delicia bajarse de donde vivo y ahí está Cádiz", se relame de gusto "paladeando la ciudad" tras haber conseguido el traslado laboral y poder dedicarle cuerpo y alma a la chirigota, lo que ha permitido su regreso en este 2025 además de su recuperación de salud. "Soy una magdalena que me mojo en el colacao de Cádiz y absorbo sus cosas, así me ha salido este verdín" señala su cara caracterizada de verde.

Cariño, mucho cariño, eso es lo que ha encontrado como respuesta a su misiva en redes y la cantidad de mensajes que reconoce que le han llegado personalmente del mundo del Carnaval. Cariño sincero porque haya llegado este reencuentro con el mundo carnavalero, con su chirigota, su familia, y pisando las tablas más allá de la autoría de letras, ese inicio del camino que ya comenzó hace un par de años con la comparsa. Ahora en 2025 se encuentra con salud, fuerzas y ganas para darlo todo desde el centro de su grupo, para volver a liderar a estos 'muchachos del congelao'.

El Canijo agradece que "mis dioses, un tío como el Chapa que me mande un mensaje es un regalo porque yo lo admiro"; nombra también a "José Molina que ha venido a verme, así comom Vera Luque que quiero que salga otra vez". Y todavía le quedaba sentir el calor del público del Falla que le ha ovacionado nada más sonar su nombre en la voz de Mirian Peralta durante su presentación. Y ni qué decir de la calle gaditana, la que ya ha paladeado en su primer pasacalles postictus, porque "Cádiz es mi mejor medicina, yo tomo siete pastillas todos los días, pero la octava que es la gaditaína es la mejor, la que me hace más efecto".

Pero no solo vuelve el Canijo en esta noche de sábado a las tablas del Falla. Algunos de sus componentes quedaron guardados en capilla hasta su recuperación y llevan los mismos cinco años de ausencia. Es el caso de David Carrasco o Rubén Navarro, que apela este último "a que son una familia". Cuatro de los componentes que se han subido a las tablas ya formaban parte del primer grupo, aquel 'Action Cadix' de 2004. Unos lazos familiares a los que apela Antonio Pedro Serrano en sus agradecimientos, "a Rubén, a Dani Mota, al Largo, a todos ellos porque son los que han estado apoyándome en todo esto".

El grupo se presenta con toda la instrumentación nueva y con varios componentes llegados de juveniles, como Marcos Grimaldi. "Mi hermano ha salido muchos años y siempre ha querido que yo saliese con los mejores, así que me ha metido en el mejor sitio", "disfrutando como nadie" en este estreno en adultos. "Los que llevan muchos años con él tienen muchas ganas, parece que hasta más ganas que los nuevos porque han sufrido todos los momentos malos y ahora que está mejor...", explica Grimaldi.

Pues por fin, tras este largo camino, el pasacalles se hizo mucho más corto para volver al teatro este sábado y dejar su repertorio, un mensaje igualitario porque como dice el propio Canijo "no solo puede haber la comparsa de Marta que diga estas cosas", el carnaval se tiene que revisar porque el feminismo no es cantarle a la mujer un pasodoble bonito. "Tenemos que colaborar en la lucha para que nuestros hijos no sean como nuestros padres", y añade que "hay que hacer un esfuerzo por transgredir y mandar mensajes no solo a los que les gusta el carnaval, tiene que trascender y que llegue a los menores". Cinco años después, repertorio descongelao.