El 'Canijo': "Hemos conseguido la chirigota que yo quería hacer"

Antonio Pedro Serrano, más conocido en el mundo del Carnaval como el 'Canijo', se encuentra bien, con fuerzas para volver a la vorágine que requiere sacar una chirigota de nivel tras los problemas de salud que le apartaron de las tablas del Falla. Aunque su regreso ha sido paulatino con la autoría de letras para comparsas en los dos últimos años, ahora tiene la barra de energía llena para pisar él mismo el escenario del teatro comandando su chirigota, ‘Los muchachos del congelao’, con la que ha ganado tres primeros premios y tiene un bagaje lleno de laureles.

Pregunta.–Este año toca regreso ¿no? Como bien sabe es uno de los grupos más esperados, ¿qué factores se han dado para que este año sí vuelva con la chirigota?

Respuesta.–Hombre, el primero y más importante, que yo podía por la salud. Era fundamental, ha sido una carrera de varios años hasta que yo me he visto ya bien, bien, bien para poder hacer esto.

P.–¿Cómo se encuentra?

R.–Ahora mismo muy bien, controlada la tensión, controlado el azúcar y, sobre todo, muy ilusionado porque creo que hemos conseguido la chirigota que yo quería hacer.

P.–Eso son buenas noticias.

R.–Ya será otra cosa cómo vengan los rivales, muy altos seguro y muy bien, pero para nosotros era un reto lo que queríamos hacer en la chirigota y de lo que va. Creo que hemos conseguido, por lo menos, que al aficionado le guste bastante. Por las pruebas que hemos hecho nosotros, creemos que va a ser así.

P.–¿Qué pasó el año pasado con ‘Los cuentos de mayor para niños de hoy’? Se estaba gestando y al final se quedó a las puertas de salir.

R.–Así es. Lo que pasó es muy fácil, yo creía que podía llevar el ritmo adecuado, pero trabajaba en Sevilla y me tenía que levantar a las 4.00 de la mañana todos los días para coger el tren a las 5.40 y claro, ese ritmo luego todos los días y después volver de Sevilla... Solo podía teletrabajar un día a la semana, mi trabajo básicamente consistía en hacer muchas conferencias con un equipo que tenía yo en Sevilla de lo mío, que es ciberseguridad, y como soy funcionario pedí un traslado aquí a Cádiz y desde entonces no tengo que levantarme a las 4.00 de la mañana y luego vuelta en el tren, que era una paliza auténtica. Yo tengo muy claro que para hacer la chirigota quiero salir yo en la chirigota, no me vale encargarla a un grupo y que el grupo la monte.

P.–Sin embargo se ha llevado dos años escribiendo en una comparsa que lleva dos semifinales seguidas y, además, con una agrupación femenina que parece que es más complicado llegar a esas fases avanzadas del concurso.

R.–Claro, porque escribir letras sí, yo no salía en la comparsa. Sabía que escribir letras sí podía, pero en el caso de la chirigota, escribirla y salir ya sí que no. Cuando llegaba a mi casa fácilmente a las 18.00 de la tarde estaba muerto de sueño, claro.

P.–Vuelve a una modalidad que este año va a estar competida, al menos sobre el papel.

R.–Efectivamente, porque vienen como tú sabes Kike, Yuyu y un montón de gente buena, además de los que ya había, porque están saliendo unas chirigotas... los Villegas a mí es una chirigota que me encanta. Así que, sí, parece a priori un año que va a ser muy fuerte y yo encantado porque eso creo que la chirigota lo merece. Es una modalidad que entra por los ojos a cualquier persona y aunque no sepa nada de Carnaval, de repente ve una chirigota y la mayoría de la gente se queda prendada.

P.–¿Cuántos cuplés tiene preparados porque ya dos por pase...?

R.–(risas) Yo tengo el repertorio entero para todo el concurso, incluida la final. Tengo mucho más que ocho cuplés porque soy de los que piensan que para hacer ocho cuplés buenos tienes que hacer... pues mira, he hecho veintinueve, que era el último porque yo los voy numerando y ya he parado. Pienso que está para hacer todo el concurso bien y si se mete después algo, pues el grupo es capaz de montarlo muy rápido. Del cuplé hay que decir que la música es del Tomate y es muy fácil de montar y el pasodoble es de Raúl Cabrera, así como el final del popurrí.

P.–Vienen con ‘Los muchachos del congelao’ que, aunque no me pueda dar muchas pistas, recuerdan a aquella chirigota de 2009 sobre las princesas Disney, ¿habrá efecto sorpresa?

R.–Sí, hombre, lleva un mensaje bastante diferente. Aunque lógicamente tiene implicaciones con aquella chirigota y yo la utilizo, pero si el aficionado espera que sea una chirigota que fuera de príncipes Disney, pues cuidado con eso porque tiene mucha trampa (risas).

P.– ¿Recupera al grupo habitual?

R.–Bueno, hay bastantes componentes de mi grupo habitual, pero otros muchos, lógicamente, están asentados en otras agrupaciones como gente que está en la comparsa del Chapa y Bohórquez o tienen su propia chirigota. Yo se lo dije a todo el mundo, los que queráis venirse conmigo y hacer la chirigota... hice inventario y me salía que tenía que buscar a unos cuantos que vengan de juveniles y tengo uno, dos, tres, cuatro que vienen o de juveniles o de no salir.

P.–Les toca el tercer día en un concurso muy largo. El siguiente pase sería el 14 o 15 de febrero...

R.–Exactamente. Lo que tengo yo calculado es que podría ser San Valentín, el 14 de febrero.

P.–Se hace largo hasta el 14 de febrero con esta clasificatoria...

R.– Hombre, en ese tiempo te da tiempo de divorciarte y todo. Es muy largo, es verdad, pero mira los infantiles por ejemplo, ¿cuánto tardan? Han empezado hace poco y todavía... Como dicen algunos de ellos en algún cuplé que he escuchado, la ropa les va a estar chica.

R.Todo esto es prueba y error. Pero bueno, un coro con niños de cinco o seis años como el coro de Chiclana cantando casi a las doce de la noche... es no sé, cantar a esas horas. Yo me imagino que los chiquillos están ilusionados, pero los padres, no sé, me parece a mí que es por lo menos para pensarlo. Ahora, si los infantiles están contentos con ese horario, yo no tengo nada que decir.

R.Yo no soy negativo con el Concurso, soy de los que piensan que va cada vez un poquito mejor. Y además, como decía el Gómez en su tiempo, el Concurso del Carnaval será lo que queramos nosotros. Somos muchos pero si vemos que hay coincidencias en lo que creemos y pensamos del Concurso, seguramente las mejoras salgan. Hay cosas que yo veo bien, por ejemplo, hay que decir que la seguridad en el teatro está bastante bien montada, bastante profesional. Es difícil colarse hoy en día en el teatro.