La comparsa 'El cementerio' recibe el IX premio Emilio López por su pasodoble a las peñas de Cádiz

Contaba Emilio López, entre sus muchas anécdotas plagadas de gaditanismo, que en cierta ocasión un directivo de una peña gaditana le hizo entrega de una nota de prensa para publicarla en el Diario en las mismas aguas de La Caleta, sin dar tiempo al recordado periodista ni siquiera a salir de su particular ‘Ganges viñero’ para secarse tras un baño. Así era, surrealismo aparte, la estrecha relación de López con las entidades en general de la ciudad, y en particular con esas peñas que fueron desapareciendo y cayeron en el olvido, y que este año la comparsa ‘El cementerio’, de Jonathan Pérez ‘Jona’ las ha recordado, y reivindicado, en un nostálgico pasodoble. Y, como no podía ser de otra forma, esta letra ha sido merecedora del IX premio Emilio López, entregado por el Grupo Joly y Hospitales Pascual en la noche de este jueves en la Casa de Iberoamérica.

En un acto que estrenaba auditorio, y plagado de autoridades, representantes de la sociedad gaditana, carnavaleros, amigos y familiares del llorado redactor, el director de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo, daba la bienvenida a los asistentes y daba las gracias a Hospitales Pascual “por unirse a este premio tan gaditano, como lo es esta empresa”.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, elogió la figura de Emilio López, “una persona que cuando de él se habla, deja a todos una sonrisa. Fue un referente en el periodismo y como persona”. Aludió a los términos y frases hechas creadas por el periodista, para el que una buena fuente de información era un ‘Pavarotti’ y cuya respuesta ante la proposición de un tema sabroso no era otra que “no lo diga, escríbalo”

García agradeció a Jona el detalle de dedicar una letra a las peñas de la ciudad, “que viven en un momento complicado y es bueno reivindicarlas desde las tablas”.

Tamara García, periodista de esta casa, se encargó de conducir la ceremonia, dando la bienvenida “a nuestro nuevo cómplice en esta aventura, José Manuel Pascual Espinosa, consejero del grupo Hospitales Pascual”.

El representante de la empresa patrocinadora de este premio recordó que “San Rafael es un hospital gaditano, como todos vosotros. Muchas mujeres han parido allí a grandes personas del Carnaval”. Pascual quiso fabular sobre el nacimiento de su “telonero”, el alcalde, haciendo “un poquito de magia” para transportar al público a junio de 1979, donde un hipotético taxista, que está escuchando la comparsa ‘Ángeles y demonios’, ganadora de ese año, se desvía de su ruta y traslada a la madre de Bruno García, a punto de parir, al hospital San Rafael de Cádiz en lugar de a Jerez, su lugar de nacimiento. “Querido alcalde, hoy has vuelto a nacer. Por fin tenemos un alcalde de Cádiz. Ya te puedes quitar el chaleco antibalas”, señaló bromeando sobre la ‘carga’ que recibe el primer edil por su procedencia jerezana.

Tamara García quiso hacer un par de acotaciones, en primer lugar sobre Emilio López. “En la plantilla de Diario de Cádiz lo llevamos cada día en el corazón y lo revivimos en las expresiones que recordamos, en la manera de trabajar y de ser, y sobre todo en su manera de enfocar tanto el periodismo como una redacción. Era un compañero imprescindible y leal”, aseguró.

La comparsa de Jona 'El cementerio' se alza con el IX premio 'Emilio López' / Lourdes de Vicente

Y se dirigió a Jona para decirle que “los que ahora formamos el equipo del Diario del Carnaval somos casi todos de tu generación, y nos sentimos honrados de darte este premio. Porque hemos crecido contigo, tú en el escenario y nosotros al otro lado de la barrera. A veces te hemos criticado, a veces te hemos ensalzado. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero hemos visto nacer y crecer a un gran autor”.

Leyó Tamara García el acta del jurado que premia la copla más gaditana del Concurso de Agrupaciones. En este caso, el citado pasodoble de ‘El cementerio’, interpretado en la fase de semifinales, que “reúne los requisitos de gaditanismo que requiere la distinción, acorde con la visión que Emilio López tenía de la ciudad y que tantas veces reflejó en sus crónicas”.

Apelar a las raíces, un acierto de la comparsa premiada

En consonancia con este gaditanismo, “apelar a las raíces carnavalescas que brotaron de las peñas y que tanto hicieron por mantener la llama de la fiesta, ha sido todo un acierto de la comparsa”. En el acta se remarca que Emilio López estaba muy ligado al movimiento de las peñas, “que recurrían a él para dar a conocer sus actividades anuales, a las cuales siempre encontraba un hueco en las paginas del Diario”.

José Joly Martínez de Salazar, presidente del Grupo Joly, y José Manuel Pascual entregaron la estatuilla a Jonathan Pérez ‘Jona’, una figura de barro de Fernando Benítez Gabriel que representa a un ejemplar enrollado de Diario de Cádiz.

En su intervención, Jona valoró recibir un premio “que lleva el nombre de un gaditano, que además de periodista era un hombre que amaba a Cádiz. Y eso es lo que queremos reflejar siempre en nuestra comparsa, defendiendo a Cádiz en nuestros repertorios”.

El coplero quiso además destacar la labor de su grupo y su esfuerzo por seguir haciendo Carnaval. Se acordó de su familia, su madre, su pareja y su hija, a las que roba tiempo para poder hacer la comparsa. Y despidió su alocución “aprovechando que tenemos autoridades presentes”, para decirles “que luchen por Cádiz y por los gaditanos, que es el patrimonio más preciado que tenemos. Y si nos hemos vestido este año de sepultureros, es porque vemos que poco a poco estamos perdiendo gaditanos, y eso no se puede consentir”. 'El cementerio' puso las coplas en tan agradable velada, interpretando varias piezas de su repertorio, rematado por la letra galardonada.

El acto acabó con un cóctel ofrecido por el Grupo Arsenio, en un ambiente de camaradería entre los invitados, en cuyas conversaciones no faltó el recuerdo a una persona que dejó tanta huella como Emilio López Mompell.