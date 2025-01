Las recomendaciones de la Chari de la primera sesión del COAC 2025: "Qué de pelusa"

Chari es una picá del carnaval. No se pierde una función y tiene preparada desde la primera sesión de preliminares su fiambrera de frutos secos al lado del sofá, la manta de pelitos y los dedos ágiles para comentar con sus amigas lo que da de sí el concurso del Falla. A Manué le gusta, pero la fase clasificatoria se le hace muy larga. Él es más de ponerse en internet al día siguiente los videos de las agrupaciones que más han gustado la noche anterior. Y para eso cuenta, con quien mejor, que con Chari, que le hace el filtro y le resume la sesión.

C- Échate pallá que coges to la cama.

M- Chari, hija, estás arrecía

C- Pues déjame que me abrace a ti, hijo, que estás tieso como un palo. Ay, qué alegría, qué calentito

M- Ahora me desvelas

C- Bueno, pues así te cuento que ya no te veo mañana hasta el mediodía que te levantas mu temprano

M- Te habrá gustao to, como siempre, que lo único que haces es despotricar de los tipos con la Rosa

C- Pues sí, hemos hecho un buen traje, pero vamos, que para traje, el de la chirigota de Sanlúcar, los pobres

M- ¿Qué le ha pasado, van de fantoches o qué?

C- Anda ya, tú sí que eres un fantoche. A los chiquillos le ha dejao tirao el que le iba a hacer los tipos y se las han tenido que apañar a última hora cosiendo hasta las tantas para terminar el tipo que estaba a medio hacer, según pone el Diario del Carnaval

M- ¿Con una bolsa de basura metía por la cabeza y dos huecos pa las manos?

C- No, hombre, van de las emociones de la peli Del revés.

M- ¿Pero te ríes?

C- Algo, alguna carcajá, pero con lo que más me he reído es con el popurrí de las pelusas. Demasiada vuelta al tipo a lo mejor, to pelusa to pelusa, pero tienen su gracia surrealista.

M- Y había una chirigota nueva, ¿no?

C- Sí, de Marchena vienen los chiquillos. He leído en el diario que son muy simpáticos, por lo que ha dicho la nueva asistenta de agrupaciones.

M- ¿La qué?

C- Nada, una mujer que recibe a los componentes cuando llegan al Falla que han puesto nueva. Pero que te decía que son mu güena gente, pero que vienen un poquito verdes.

M- ¿Y las comparsas?

C- Mejor. Mu bonitas, me han gustado mucho las músicas de las dos de Cádiz. ‘Los trastos’ y ‘El corazón de Cádiz’, suenan mu bien. La otra más regulinchi comparao con las otras dos.

M- Bueno, pues mañana las escucho. Duérmete ya anda que es tardísimo.

C- Ay, no me des prisa, que estoy con el 3x4 metío en el cuerpo y se me tiene que acompasá el corazón pa dormirme, me tomaba yo hasta un moscatel Gloria ahora.

M- El Gloria no es moscatel

C- Anda pisha, duérmete tú, que cuando te sale la malage…

Ahí te dejo los enlaces pa que te pongas lo que quieras.