El Molina, emocionado tras cantar con su padre y su madre en su chirigota: "Lo tenía que hacer, uno no es más que otro"

"Es que ahora mismo todo lo que te diga es poco". José Molina terminaba el pase de preliminares de 'Los pimpinelas de la Plaza Fragela' emocionado por el pase y la conexión con el público pero además por haber podido compartir escenario con su padre y su madre.

Si hasta ahora al chiclanero le acompañaba Antonia sobre las tablas, esta vez le acompaña también Pepe, su padre, al que le dedicaron el segundo de sus pasodobles. "El momento que he vidido con mi padre ya lo viví con mi madre. La gente dirá que soy pesao pero lo tenía que hacer, uno no es más que otro", apuntaba a preguntas de Diario del Carnaval.

A esta alegría también se unía la respuesta del público al primer pase de la chirigota, que realiza con Jesús Selma 'Melli', un tándem que le está dando buenos resultados. "Yo creo que hemos conectado otra vez, con el aficionado me quito el sombrero, y esto parece que funciona, aunque nos damos mucha carga los dos", manifestaba entre risas sobre su amigo.

Encantado con la competencia

Molina está encantado con el año que se espera de competencia en la chirigota."Es un año buenísimo y me gusta mucho. Es una pena que haya gente que no esté aquí porque no puede y ojalá otros años se pueda formar la que vamos a formar este año los chirigoteros".

Uno de ellos es Carlos Pérez, que el viernes tras cantar con su chirigota ponía a José Molina como uno de los chirigoteros que marca el camino. "Imagina cuando vi eso. Él es un chirigotero ejemplar y él sabe lo que hace y qué diga eso... es un honor".