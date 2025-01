COAC 2025| Carlos Pérez 'Cuando tú vas, yo vengo': "La chirigota está viva y el Molina está marcando el camino"

Cádiz/Con "un nudo en el estómago" que no se conocía hasta este momento, Carlos Pérez termina la actuación con su chirigota 'Cuando tú vas, yo vengo'. "Sí, sí, nervioso estoy, y mira que para mí esto es casa, y estamos los de siempre, siempre viendo las mismas caras, pero me ha entrado una cosa..." Una emoción especial quizás producida por el viaje en el tiempo en el que se ha embarcado con, el otrora su autor como cuartetero, Iván Romero, o bien por el caluroso recibimiento que ha tenido el repertorio que ambos firman por parte del respetable de la segunda sesión preliminar del COAC 2025.

"Yo no sé cómo nos irá el futuro en este Concurso, pero después de este pase yo me quedo muy feliz en el presente", ríe el simpar chirigotero que no sabe "si cantarán diez chirigotas mejores que la nuestra", pero tiene muy claro "el cariño y el trabajo" con el que se presentan en el Gran Teatro Falla, donde los autores de 'Cuando tú vas, yo vengo' se han criado desde pibes.

Por eso, a pesar de su juventud, Carlos Pérez tiene entidad para decir que "la chirigota está más viva que nunca". Lo dice (lo canta) en el primer pasodoble que ofrece sobre las tablas, y lo dice (lo declara) a este periódico tras la actuación. "Sin duda, pienso que la chirigota está viva y, es más, que hay autores jóvenes que lo demuestran. Ahí está un chaval que se llama José Antonio Molina, el Molina, que está marcando el camino. Y lo hace desde el estilo clásico, es un tío con mucho talento, que tiene una calidad increíble. Y, además de él, pues bueno están todos los regresos de los autores del pasado y de todos los compañeros que hemos ido mencionando en las letras. ¡Claro que la chirigota está viva!", sentencia.

También se revitaliza con uniones provechosas y competentes como la que él mismo ha propiciado con Iván Romero con quien se ha sentido "como si estuviéramos en 2017" durante el proceso creativo de esta chirigota. "Como siempre, como cuando empecé con él, riéndonos de las mismas cosas, divirtiéndonos mucho, hablando mucho de Carnaval. Ha estado muy bien hacer esto con él", agradece entre flecos y bigotes, entre el brillante plateado de su propio tipo y las luces led que adornan también los disfraces de sus compañeros.

Una propuesta de los diseñadores Maura Revuelta, pero donde también han intervenido Berta Miró "y nuestro Jose Goma que eso es un artista, que a este hombre se le ocurre cada cosa que vamos...", da también su sitio Carlos Pérez al compañero de una agrupación de la que, promete, sólo hemos vislumbrado una pequeña visión. "Poquita a poco, poquita a poco, os vamos a ir contando las cosas del Cádiz del futuro de donde venimos, tres Champions ha ganado el Cádiz, con eso te lo digo todo...", suelta el caramelito.

La pluma de Emilio López 'viste' a Emilio López Vázquez

Emilio López Vázquez muestra su tipo con detalles en recuerdo de su padre, el periodista Emilio López. / Germán Mesa

Entre los diferentes tipos que lucen los componentes de 'Cuando tu vas, yo vengo' -ninguno se parece a otro-, para los miembros de este equipo de 'Diario del Carnaval' cobra una significación especial el que luce Emilio López Vázquez, caja de esta chirigota e hijo de nuestro queridísimo y añoradísimo compañero Emilio López, toda una institución del periodismo gaditano.

Y aunque desde la muerte de su padre, el chirigotero siempre ha portado en su tipo un guiño a la figura de su progenitor, "este año Carlitos insistió en darle más protagonismo a ese recuerdito que yo le hacía a mi padre", explica el carnavalero que tanto en puños y cuello de la chaqueta del disfraz, además del sombrero con el que está tocado, lleva a su padre escrito.

Así, un famoso artículo que escribió en Diario de Cádiz Emilio López en el año 1999 sobre cómo procesionaba el paso del Ecce Homo por la plaza del Palillero está impreso en estas partes de su tipo. Un bonito recuerdo a la memoria de una persona inolvidable.