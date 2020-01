Las puntuaciones del Jurado Diario de la octava sesión de preliminares del COAC 2020

La octava noche de preliminares del COAC 2020 se guardó lo mejor para el final. La chirigota de Puerto Real de Fermín Coto y el Tomate fue la gran protagonista de la sesión, bien secundada por la comparsa de Punta Umbría 'Los caracoles'. El grupo puertorrealeño entra fuerte en la clasificación del Jurado Diario y se coloca en segundo lugar con 226 puntos, dos más que 'No te gusta ná... José' y a 12 del liderato, hasta ahora incalcanzable, de 'Chernobyl, el musical'.

Las otras dos chirigotas de la noche no tuvieron una entrada trascendente en la clasificación de la modalidad. Ni la agrupación de Mérida 'Me lo vas a comé to' (169 puntos) ni la isleña 'Los jartibles de las fiestas' xxx lograron puntos suficientes para aspirar al pase, según nuestro jurado no oficial.

En una noche sin agrupaciones de la capital gaditana, la calidad en comparsas llegó desde Punta Umbría con la comparsa 'Los caracoles', que logró 185 puntos. 'Las seductoras' de Alcalá de Guadaíra se quedaron en 170 unidades, mientras que la también sevillana 'Los del vertedero' fue directa a la parte baja de la clasificación con 120 puntos.

Finalmente en coros el también emeritense 'Coromía' se quedó en 170 puntos, por lo que tampoco alcanzaría el corte de cuartos.