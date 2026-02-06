Los puntos de las agrupaciones que no pasan a semifinal del COAC 2026

El Jurado Oficial del Concurso de Agrupaciones 2026, comandado por Manuel Guimerá, ha hecho público los puntos de las agrupaciones que no han pasado el segundo corte del certamen. Así, tras darse a conocer el fallo del comité esta noche de jueves, no pasan a la fase semifinal:

Cuartetos

Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete' 352,80 puntos

Chirigotas

Los cadisapiens (la involución) 436,64 puntos

Nos hemos venío arriba 430,30 puntos

Los semicuraos 418,28 puntos

Seguimos cayendo mal 411,16 puntos

Los camper del sur 408,40 puntos

Los muerting planner 407,58 puntos

Los Camerún de la isla 390,86 puntos

La purga: los que no pasan 370,09 puntos

Los niños con nombre 367,94 puntos

L@s quince en las algas 359,91 puntos

Comparsas

Las muñecas 437,58 puntos

La marea 437,26 puntos

El desguace 431,24 puntos

El hombre de hojalata 419,64

La biblioteca 410,45 puntos

Los hijos de Cádiz 391,31 puntos

La carne-vale 390,13 puntos

La palabra de Cádiz 384,51 puntos

Las jorobadas 382,54 puntos

La condená 380,01 puntos

Coros