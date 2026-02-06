Los puntos de las agrupaciones que no pasan a semifinal del COAC 2026
El Jurado Oficial del Concurso de Agrupaciones 2026, comandado por Manuel Guimerá, ha hecho público los puntos de las agrupaciones que no han pasado el segundo corte del certamen. Así, tras darse a conocer el fallo del comité esta noche de jueves, no pasan a la fase semifinal:
Cuartetos
- Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete' 352,80 puntos
Chirigotas
- Los cadisapiens (la involución) 436,64 puntos
- Nos hemos venío arriba 430,30 puntos
- Los semicuraos 418,28 puntos
- Seguimos cayendo mal 411,16 puntos
- Los camper del sur 408,40 puntos
- Los muerting planner 407,58 puntos
- Los Camerún de la isla 390,86 puntos
- La purga: los que no pasan 370,09 puntos
- Los niños con nombre 367,94 puntos
- L@s quince en las algas 359,91 puntos
Comparsas
- Las muñecas 437,58 puntos
- La marea 437,26 puntos
- El desguace 431,24 puntos
- El hombre de hojalata 419,64
- La biblioteca 410,45 puntos
- Los hijos de Cádiz 391,31 puntos
- La carne-vale 390,13 puntos
- La palabra de Cádiz 384,51 puntos
- Las jorobadas 382,54 puntos
- La condená 380,01 puntos
Coros
- Los mentirosos 375,05 puntos
- Qué pechá de paja 373,47 puntos
- Dame veneno 359,72 puntos
