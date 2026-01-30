Primera sesión de Cuartos de final del COAC 2026, en directo

El Concurso 2026 avanza hacia su segunda fase con el inicio esta noche de los Cuartos de final. Este viernes se estrena la primera de las siete sesiones de las que consta esta fase para la que se han clasificado 54 agrupaciones. Hoy le tocará el turno a las ocho primeras siguiendo el orden del sorteo, de modo que el coro de Julio Pardo, la comparsa del Chapa y las tres chirigotas se presentan como los principales atractivos de la noche.

La sesión se iniciará con el coro 'El sindicato' de Julio Pardo, cuarto premio en la pasada edición del concurso. Además, a mitad de la jornada también contaremos con el coro de Huelva, 'Dame veneno', en la que será su primera participación en Cuartos de final.

Hasta tres chirigotas pasarán esta noche por las tablas del Falla. La primera será la conocida como la chirigota de Los Pibes, bajo la autoría de Javi el Ojo, El Tomate y El Helmo como 'Los hombres de Paco'. El Sheriff vuelve fiel a esta fase con 'Los semicuraos' y 'Los Camerún de la Isla' de Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo cerrarán la sesión.

En cuanto a la modalidad de cuartetos, contaremos hoy con 'El desguace' de Miguel Ángel García Argüez y con la portuense 'La palabra de Cádiz', mientras en cuartetos llegará el de Córdoba, una de las sorpresas del primer fallo del jurado, con 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete'