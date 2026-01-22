La emocionante copla a las víctimas del accidente de tren en Adamuz de la comparsa de Punta Umbría en el COAC 2026: "Mi pueblo se estremece"

"Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia". Así ha cantado los comparsistas de Punta Umbría al accidente del tren de Adamuz, donde varios de sus vecinos han perdido la vida. La comparsa 'Los mariposas' ha sido la primera agrupación en cantar una copla, dos días después, al siniestro que ha commocionado al país y a Andalucía y que ha afectado especialmente a la provincia onubense, de donde son más de la mitad de los fallecidos.

"Se nos cayó la noche, la noche más dura de invierno", "la más desesperada", "donde conocí el infierno", "los hierros eran duros, los llantos también", "una niña perdida andando por las vías",...iba describiendo la copla los terribles momentos vividos por sus paisanos. Y lo han hecho una voz clara y bien cantado por el grupo, pese a la emoción y la premura en preparar esta letra.

Los onubenses terminan con un agradecimiento claro al pueblo de Adamuz, que se volcó en la ayuda a rescatar a las personas heridas, entre ellas la niña superviviente que ha perdido a toda su famiia: "Adamuz de mis entrañas es el que me dio el consuelo, quien me levantó del suelo". El pasodoble ha sido muy aplaudido, con el público del teatro en pie tras escuchar muy atentos este canto.

Tras la actuación, los comparsistas han recordado que "lo que se está viviendo en Punta Umbría es tremendo", con una gran tristeza. "Teníamos la obligación de cantar esto, se lo debíamos al pueblo al que le mandamos todo nuestro cariño", apuntaban ante las cámaras de Onda Cádiz Televisión. La letra la han preparado un día antes del pase, "desde la cuatro de la tarde metidos en el local de ensayo, pero se lo debíamos".

Huelva llora la muerte de 28 personas.Vecinos de Huelva capital, de Punta Umbría, de Aljaraque, de Gibraleón, Lepe, Isla Cristina y La Palma del Condado.

Recuerdo en Cádiz

El Carnaval gaditano paró su concurso de agrupaciones este pasado lunes en solidaridad con las víctimas del suceso .Además, la décima sesión de preliminares del martes, con la que se retomó el concurso tras el parón, comenzó con un minuto de silencio, que se rompió al final con un aplauso del público asistente para mostrar su cercanía a todos los afectados.

La presentadora y periodista de Onda Cádiz, Miriam Peralta, leyó antes unas emotivas palabras que representan el sentir de la ciudad de Cádiz y todo su Carnaval que, "no es ajeno a la tragedia". "Es nuestro pequeño granito de arena, un silencio como muestra de dolor por el sufrimiento de tantas y tantas familias", leyó, "un silencio como muestra de respeto y de acompañamiento a las víctimas, a los heridos y a sus familiares":