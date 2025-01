Preliminares COAC 2025: ¿Quién canta hoy viernes 31 de enero en el Teatro Falla? Orden de actuación de la novena sesión

Llega el segundo fin de semana del COAC 2025 y en esta novena sesión de preliminares tendremos como plato fuerte, en su condición de cabeza de serie, a la chirigota de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', el año pasado semifinalista con 'La última y nos vamos' y este año viene con 'Los hermanos del Buen Fin'.

También se dará en esta sesión el regreso de la comparsa de Marta Ortiz, finalista en 2022 con 'We can do'. El año pasado sacó la callejera 'Las Adolfas, una comparsita feminazi de toda la vida'. Abrirá telón el coro de Charo Quintero, en una tarde-noche con la presencia de la comparsa de Borja Romero y otra comparsa de Granada. Además llega un cuarteto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Bajo el nombre 'ONG (organización no gaditana), cuarteto sin fronteras' debutará en el Concurso.

ORDEN DE ACTUACIÓN

20.00 horas. Coro 'El grimorio'. La dupla formada por Antonio Segura y Fran Quintana se mantiene en este Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 como coautores del coro de Charo Quintero, al que se suma Manuel González Cózar como coautor de la música. Tras no conseguir superar la primera fase en la pasada edición con 'La coctelera', el objetivo de esta agrupación es pasar este corte con 'El grimorio'.

20.40 horas. Comparsa 'El gran comandante'. La comparsa granadina del ceutí Juanmi Armuña prosigue con su proceso de aprendizaje en el Falla, en donde en sus tres participaciones anteriores ha tenido actuaciones dignas. En este 2025, pretende seguir mejorando poco a poco con 'El gran comandante'. Este año será muy especial para Armuña, ya que ha sido designado pregonero del Carnaval de Ceuta, en donde en los úlitmos años ha sido también componente de las comparsas 'La conquista del pan' y 'Los lengüetas', ambas cuartofinalistas en Cádiz.

21.20 horas. Comparsa 'La valla'. La comparsa de Marta Ortiz llegó al Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz con el objetivo de remover sus cimientos para buscar una igualdad completa en la fiesta. El COAC, que al final es un reflejo de la sociedad, va dando pequeños pasos año tras año en muchas cuestiones, pero esta anhelada igualdad sigue estando muy alejada. El repertorio volverá a ser netamente de Marta Ortiz, contando en esta ocasión con la dirección de María Otero Ramos.

22.00 horas. Cuarteto ONG (organización no gaditana). Cuartetos sin fronteras. El Carnaval de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) es uno de los más peculiares que se celebra en España, ya que, al contrario de lo que sucede en el resto del mundo, tiene lugar en el mes de diciembre. De hecho, finaliza el 28 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, con el Entierro de la Sardina. Por ello, está declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El autor de este cuarteto es Miguel Antonio Maldonado Felipe, un conocido investigador y divulgador de la cultura tradicional manchega y la guitarra española.

22.40 horas. Chirigota Los hermanos del buen fin. Antonio Álvarez el Bizcocho ha cogido rumbo de crucero con su chirigota desde el regreso del Concurso del Gran Teatro Falla tras la pandemia. Así lo atestiguan sus últimas tres chirigotas ('Gente con chispa' en 2022, 'Los mi alma' en 2023 y 'La última y nos vamos' en 2024), con mayor favor del público en general que del jurado. Una trayectoria en el que la experiencia adquirida en los últimos años, el riesgo en ideas y el desarrollo del repertorio, las constantes gotas de surrealismo en las coplas y el buen trabajo en el montaje musical (sobre todo, en presentación y popurrí) han provocado que esta agrupación ya se haya asentado en la clase alta de la modalidad con una mayor regularidad. Y dentro de ese riesgo carnavalero, llega a la edición de 2025 con 'Los hermanos del Buen Fin', un nombre muy sugerente y que puede dar mucho juego, sobre todo por su doble sentido y porque puede esconder una idea muy diferente a la que en un principio puede evocar.

23.20 horas. Comparsa Las carmelas. Tras un año en el dique seco como autor, Borja Romero retoma su camino en solitario en comparsas. Lo hará aprovechando que el cuarteto en el que participa habitualmente con sus hermanos Iván y Yeray, y Pedro Tamayo descansa en esta edición. Así, intentará recuperar las buenas sensaciones con 'Las Carmelas'.Para ello, se ha reunido de un nuevo grupo con el objetivo de mejor las prestaciones ofrecidas en la edición de 2023 con 'La ¡oh! diosa del Carnaval', su última comparsa, ya que no consiguió superar el primer corte.