La posible bomba del sorteo del COAC 2026 en Cádiz: Bienvenido y Martínez Ares en la misma función

La modalidad de comparsas, como es tradicional, acapara el morbo de cara al sorteo del orden de actuación del Concurso Oficial e Agrupaciones Carnavalescas de 2026 que se celebrará este sábado a las 12.00 en el Palacio de Congresos. Y es que pueden coincidir en la misma sesión las comparsas de Jesús Bienvenido y Antonio Martínez Ares, 'DSAS3' y 'Los humanos' respectivamente, en un duelo en la cumbre que haría las delicias de los aficionados.

Ambas agrupaciones entrarán en sorteo puro y duro al no ser cabezas de serie. El grupo de Bienvenido ha sido el único que ha renunciado a tener este 'privilegio' que ostentan los semifinalistas del año anterior y que ha sido una de las novedades en la inscripción, por lo que entrará en sorteo puro y duro. Y el de Martínez Ares no es cabeza de serie al no haber participado en el COAC 2025.

Por este hecho, ambas hubieran podido coincidir aunque Bienvenido hubiera mantenido su estatus de cabeza de serie. Pero es que además, esta renuncia provoca que estas dos comparsas puedan compartir cartel en la misma sesión con otra comparsa semifinalista del último COAC, que sería la cabeza de serie de la misma, incluyéndose en esta posibilidad tres finalistas como las de Chapa-Raúl Cabrera, Jona y Tomate-Piru. Así, si el azar es tan caprichoso como cantaba Joan Manuel Serrat, podría darse una función de preliminares que sería la bomba. También podrían encuadrarse ambas comparsas en la misma sesión que una cabeza de serie de chirigotas, coros o cuartetos.

Lo que está claro que la condición de 'no cabezas de serie' de Ares y Bienvenido potenciará aún más las sesiones en las que están ya programadas las actuaciones de las que sí lo son. Al regreso de la comparsa de Martínez Ares hay que sumar el de la chirigota chiclanera de Los Molina, 'Los Compay', ausente en el Concurso anterior, que aumentará también la calidad de la función en la que el sorteo la coloque.

Otras funciones 'bomba' en el recuerdo

En la memoria de los aficionados quedan esos grandes duelos que se dieron en una misma función de preliminares, acaparando la máxima atención. En los últimos años coincidieron, por ejemplo, el mismo día, el del estreno del COAC 2024, las chirigotas del Sheriff y El Selu, ya que el grupo de este último no era entonces cabeza de serie por no haber participado en el Concurso 2023.

Con El Selu también como protagonista, con 'Si me pongo pesao me lo dices', en una sesión de preliminares de 2016 cantaron las comparsas de Antonio Martín, 'Los invencibles', y Martínez Ares, 'Los cobardes', debido a que este coplero tampoco había participado en 2015 (en realidad no lo hacía desde 2003) y por ello no fue cabeza de serie.

Los dos Antonio también coincidieron en la preselección de 1998, Martín con 'Patiovecino' y Ares con 'Los piratas', otro duelo de altura cuando no existía la fórmula de las cabezas de serie. Como tampoco existía en 2002 cuando se cruzaron en el mismo camino 'Los ángeles caídos' de Juan Carlos Aragón y 'La revolución' de Martínez Ares. Ese lance, controvertido y polémico a causa de coplas cantadas por ambos conjuntos, pasó a la historia del Carnaval.