“Los políticos tomamos buena nota de las críticas de todas las agrupaciones”

–¿Tiene algún sentimiento especial por ser este su último Carnaval como concejala de Fiestas?

–Lo encaro como los demás, con mucha energía e ilusión, porque este año además la Navidad nos ha dado más tregua. El sentimiento especial lo llevo porque ya dije que no me presentaba a las próximas elecciones.

–¿Eso lo tiene claro, no hay nada que pueda hacerle cambiar de opinión?

–Clarísimo. Tengo que retomar mi vida, terminar mi carrera, buscarme un futuro al margen de este tiempo que le he dedicado a mi ciudad, algo que ha sido un orgullo.

–¿Es muy diferente la María Romay que abandonará la política de la que entró?

–En lo personal yo creo que no. Tengo los mismos amigos, me gustan mis ratitos en La Caleta cantando Carnaval, mis paseos por la Alameda, todas las fiestas de mi ciudad porque soy muy gadita. Obviamente he aprendido muchísimo de esta etapa, de cosas muy positivas y de cosas muy negativas, cosas que quiero mantener conmigo cerca y cosas que no quiero volver a pasar en mi vida. En ese sentido no soy la misma claro.

–¿Entre las cosas más positivas que se lleva cuáles estarían?

–Pues un aprendizaje brutal de cómo funciona tu ciudad, de esa burocracia que nos asfixia tanto a los ciudadanos como a los políticos que queremos cambiar las cosas desde dentro. Ese conocimiento me conviene atesorarlo y seguro que para mi carrera me va a venir muy bien. Yo estaba estudiando relaciones laborales, y el derecho administrativo es fundamental.

–¿Y el mayor berrinche que ha cogido en estos cuatro años?

–Pues berrinches muchos. Soy muy pasional, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Alguno sobre todo con mis compañeros, porque soy más exigente con los de dentro que con los de fuera. Y seguro que en estos meses que quedan alguno más caerá.

"La polémica por mi disfraz de la Gran Final del año pasado me produjo más tristeza que enfado”

–¿El berrinche por el disfraz de la Gran Final del pasado año ha sido de los momentos más complicados para usted?

–Es que eso más que un berrinche fue una tristeza muy grande para mí. No fue un cabreo, fue triste comprobar que había gente que criticaba la moralidad, no el disfraz en cuestión, sino si una concejala debía llevar ese disfraz. Esos juicios de moral y de valor por parte de vecinos y vecinas mías me pusieron muy triste. Creía que la capital de la libertad iba a tener ese debate mucho más avanzado, pero bueno, eso sólo me hace seguir peleando porque una mujer pueda llevar una malla pintada y que no se le critique, y si eso sirvió para abrir ese debate pues bienvenida sea esa semana que se me atragantó un poco.

–¿Y el disfraz de este año lo tiene ya en mente? ¿Quizá el tipo de ‘Las viudas de los bisabuelos del 55’?

–Jajaja... Lo que tengo claro es que se lo voy a encargar otra vez a la misma gente del año pasado, me voy a poner en manos de la Asociación de Artesanos del Carnaval (Asacar) y de todo su magnífico grupo. Volverán a ser ellos los que me den la sorpresa. La verdad es que ha creado expectación.

–En los últimos tiempos hemos notado cierto desacuerdo en algunas de las patas que componen el Patronato que dirige. ¿Como lleva esta situación?

–Los colectivos son organismos vivos. El debate puede ser más o menos encarnizado. Recuerdo que al principio teníamos debates de siete horas, y las siete horas no eran de palabras bonitas, había muchos gritos, enfados, muchos intereses contradictorios, y eso es lo que sigue habiendo. Es una señal más de que el Carnaval está vivo, porque cuando todo el mundo piense lo mismo esto estará muerto, y creo que hay que huir de eso. Es verdad que el consenso es más tranquilo para los que gobernamos, pero para una fiesta como esta el consenso total es contraproducente, porque del disenso también nacen cosas muy bonitas. Tenemos que aprender que es importante cómo se llevan a cabo esos debates, y que a pesar de desacuerdos seguimos avanzando y tomando medidas, si nos equivocamos se rectificará, pero quedarnos parados no es la salida a la mejora de nuestra fiesta.

–En esta última semana la Asociación de Comparsistas ha propuesto una medida para que todas las modalidades entraran en un sorteo puro y duro y que no siempre tuvieran que abrir la función y la segunda parte un coro. Los coristas están en contra de esa medida. ¿Va a generar esto algún tipo de tensión?

–Bueno este debate no es nuevo, de hecho, desde que yo estoy en el Patronato no hay ningún debate nuevo, todos los llevo escuchando a mi abuelo, a los referentes de nuestro Carnaval, toda la vida. Siempre se ha dicho que era injusto que los coros abrieran siempre...

–Pero lo que me ha sorprendido de esto es que sean los coristas precisamente los que están en contra.

–Pues sí. Cuando llegué a Fiestas ese debate fue de los primeros que se abordó. Pero recuerdo que se alegó a la tradición del coro de abrir las sesiones. Y los compañeros de otras modalidades estuvieron de acuerdo en aceptarlo. Si el debate se tiene que abrir de nuevo pues se hará, porque yo no soy partidaria de cerrar los debates por decreto. Cuando la mayoría esté de acuerdo pues se tomarán medidas. Creo que este año eso todavía no sucede.

"La Batalla de Coplas del Paseo Marítimo se celebrará el 1 de mayo por las obras del carril bici”

–Parece que ha tenido buena aceptación la venta sorpresiva de las entradas de cuartos y semifinales para favorecer su compra por parte de los gaditanos.

–Hemos encontrado un buen equilibrio pero esto nos ha costado tres años. Las colas para el Concurso han sido siempre problemáticas. Cuando propuse el primer año que llegué anunciar la venta dos horas antes estuvimos un poco temerosos, porque no sabíamos si se iban a dar situaciones complicadas en el tráfico, pero finalmente creo que tras estos dos años de experiencia, hemos dado con una fórmula que funciona bastante bien y que conjuga el derecho de todo el mundo a tener el privilegio de disfrutar de nuestro arte, con el derecho de los gaditanos de disfrutar de lo que han mamado desde chicos.

–¿No da un poco de vértigo que siga creciendo la participación en el COAC? ¿Barajan una preselección fuera del Falla?

–Yo no soy partidaria de una preselección fuera del Falla, ni de concursos por modalidad, como también se proponen por parte de otros colectivos. Tenemos uno de los concursos más bonitos del mundo no sólo por el arte que se derrocha sino porque cualquiera se puede subir a las tablas. Esa es la garantía de que es un concurso popular, sin filtro, el filtro es la gente, los aplausos, no hay otro.

–¿Y qué hacer cuando el Carnaval cae tan pronto como el año pasado?

–Bueno, la postura de este equipo de Gobierno no es un secreto. La cuestión de la fecha fija está ahí.

–O sea que ese debate también sigue vivo.

–No sé si sigue vivo, ese debate se cerró en el momento en que se tuvo. No hubo el marco de reflexión tranquilo y sosegado entre carnavaleros que se reconocen como carnavaleros y no como enemigos para que este debate pudiera haber llegado al mejor de los puertos. No somos el único concurso del mundo que roza los dos meses. El concurso forma parte del Carnaval pero no es el Carnaval.

–¿Le hubiera gustado antes de que acabara este mandato que el proyecto del Museo del Carnaval hubiera avanzado más pasos?

–Obvio. Cuando entré por primera vez en el Palacio de Recaño y el alcalde empezó a describirme lo que tenía en mente yo lo vi. Creo que cualquier gaditano que quiera a su tierra y sea carnavalero quiere ver ese museo hecho realidad, independientemente de quien esté en el poder, lo que pasa que creo que nosotros hemos presentado un proyecto más creíble y más realista, acorde con la capacidad de inversión que tienen hoy las administraciones públicas. No estamos para construcciones desde cero, y más teniendo edificios que son joyas como el Palacio de Recaño.

–¿Y teme que el cambio de color político en la Junta afecte al proyecto?

–De ese cambio nos esperamos cualquier cosa. No sabemos hasta donde la calle los dejará llegar, pero sí que estoy convencida que no va a ser un gobierno que apueste por las libertades ni las cualidades democráticas de una sociedad viva como la de Cádiz, que apoye el fomento de la cultura popular. No estamos muy esperanzados con este tema aunque por supuesto que seguiremos haciendo los trámites para que este proyecto siga adelante.

–¿Las Batallas de Coplas se mantienen, incluida la del Paseo Marítimo?

–Bueno, este año las obras del carril bici le pillan en todo el centro de esta actividad a la del Paseo. Junto a Horeca hemos negociado tanto el carnaval infantil como esta Batalla de Coplas, y lo que hemos acordado es trasladar la batalla de copla al puente del 1 de mayo, cuando la obra ya estará terminada y será una ocasión fantástica para disfrutar del Paseo Marítimo. La que se mantiene como tal es la del primer sábado de Carnaval en el centro.

–¿Sabe ya cuándo se va a celebrar la Gala de Entrega de Premios?

–Se perfila que será 12, 13 o 14 de marzo. Eso es lo que tenemos en mente y en la próxima junta intentaremos ya cerrarlo, aunque hay que contar con todos los grupos porque no queremos perjudicar a ninguno, y más que esto aún no ha empezado. Pero teníamos claro que la entrega de premios no estaba a la altura de este concurso.

–Durante los tres años anteriores este equipo de Gobierno ha sido de los menos cantados en la historia del Carnaval de Cádiz. ¿Piensa que puede variar la cosa este Concurso?

–Creo que el Carnaval tiene que criticarlo todo. Este año los niños chicos nos han dado un buen repaso, y yo que he estado en ese palco durante todas las sesiones de la cantera he tomado buena nota de lo que nos decían. Los que estamos ahí sentados estamos por respeto hacia las agrupaciones y para que sepan que estamos atentos a sus reclamaciones. Así que no es que lo desee pero imagino que este año en adultos también se nos tirará de las orejas.

–¿El balance de la primera fase del Concurso de la cantera hasta ahora?

–Muy positivo. Se demuestra que es positivo celebrarlo antes del adulto, porque la gente tiene ganas de Carnaval, el teatro está animadísimo, este año encima los familiares y amigos se han portado de chapó, otro año no han sido tan buenos, así que en la final alguna sorpresilla va a caer para premiar este buen comportamiento.

–¿Se repetirá la iniciativa del año pasado y los más jóvenes estarán cantando también en cuartos y semifinales?

–Pues sí, fue muy bonito, además este año empezamos un poquito antes y la hora lo va a permitir. Para ellos es muy positivo compartir camerino con sus ídolos, sin olvidar la cobertura que le da la televisión autonómica.

–¿Cómo vive la concejala de Fiestas la semana grande de Carnaval?

–Salgo cuando puedo con mi chirigota ilegal. Mis ratitos de Viña, Capuchinos y mi miércoles de Pópulo no me pueden faltar y afortunadamente lo puedo compatibilizar con los actos a los que debo acudir.