El pasodoble que Manuel Carrasco le dedica a Cádiz para promocionar Andalucía

Que Manuel Carrasco es un enamorado de Cádiz y de su Carnaval es un secreto a voces. No hay concierto en el que el queridísimo cantante onubense no tome prestada alguna letra del Carnaval y de algunos de sus venerados autores, de los que siempre se ha mostrado como un gran admirador.

Ahora, dentro de la promoción de la Junta de Andalucía, el cantante ha dedicado una hermosa letra a la ciudad, paseando por sus rincones más emblemáticos y citando a grandes artistas de toda la provincia como Rocío Jurado, Paco de Lucía, Camarón, Fernando Quiñones, Alberti, Lola Flores, el Beni de Cádiz, Chano, el Peña y el Masa y al propio Juan Carlos Aragón, al que homenajea hablando del pasodoble de u"n hippie que es inmortal".

Dice la letra que "a Cádiz la quiere 'to er' mundo, y ella coqueta no quiere, por más que la estén cortejando, y así lleva 3.000 años, entre el levante y el poniente", además de asegurar que su patrimonio es la gente, la ciencia la de los 'enteraos' y que no hay "sitio con más arte por metro cuadrado".

Termina diciendo que "pa' que lo sepa todo el mundo, he cogido este compás, que viva Andalucía y después de Cádiz, ni 'hablá".

En su último concierto en Cádiz el pasado verano, en el que logró un lleno absoluto dentro y fuera del recinto portuario, se desvivió por la tacita de sus amores y sus miles de fans durante más de tres horas. No faltaron sus temas más esperados y otra buena dosis de Carnaval, del que tantas veces se ha confesado un enamorado y que ha llevado por bandera por todo el país. Destacó su interpretación de la presentación de 'El perro andalú' de Martínez Ares, y también cantó coplas de Juan Carlos Aragón y de Joaquín Quiñones con El Noly (Los vikingos) e invitó a subir al escenario a su amigo, el gaditano Miguel Nández.