Orden de actuación de la segunda semifinal de infantiles en el COAC 2026

Tras un sábado colmado de coplas de la cantera en el Teatro Falla de Cádiz, este domingo, 18 de enero continúa la segunda sesión de semifinales de infantiles. Un certamen en auge que contará con seis semifinales infantiles en total y 38 grupos que actuarán en fines de semana a lo largo de seis jornadas que se repartirán en 17 y 18 de enero, 24, 25, 31 y 1 de febrero. Hoy actuarán seis agrupaciones.

Orden de actuación 18 enero:

12.00. Comparsa 'En mi esquinita te espero': La comparsa infantil de Óscar Devesa cumplirá en el Concurso del Falla su tercera participación. En esta ocasión, concurrirá con 'En mi esquinita te espero'. Devesa volverá a contar en esta edición con la música de José María Barranco el Lacio, lo que es un seguro de vida.

12.45. Chirigota. 'El tío de la tiza se actualiza': El Barrio Alto de Sanlúcar contará con una chirigota infantil para el certamen. Esta llevará el nombre de 'El Tío de la Tiza se actualiza'. Al frente estarán Manu Montaño y David Amaya Awito. Montaño se estrena como autor en este 2026 tanto en la cantera con esta formación como en adultos con la chirigota 'Más cumplío que un luto'.

13.30. Cuarteto. 'La familia fallans'. El cuarteto de Felipe Marín y Verónica Reyes Serrano cumplirá en el concurso de agrupaciones su tercera participación. En esta ocasión, estará presente con 'La familia Fallans'.

14.15. Chirigota. 'Los mal-eficos'. La chirigota infantil de Rota cumplirá en este 2026 su tercera participación en el certamen de coplas. Lo hará bajo el título de 'Los mal-éficos'. En la autoría de esta chirigota repiten Pedro Pablo Santamaría Curtido y Rosa Marcela Gallego Reyes, y se suman a ella Manuela Izquierdo y Antonio Rodríguez el Mellao.

15.00. Cuarteto. 'Te lo cuento del revés'. Jesús Valdés repetirá en el Concurso Oficial tras estrenarse en la pasada edición con 'Los intensos'. En esta ocasión, se titulará 'Te lo cuento del revés'. Hay un cambio en la autoría, pues Juan Antonio Gutiérrez abandona este proyecto y se suma Ninfa Santamaría.

15.45. Comparsa. 'El grito del futuro'. Un nuevo proyecto de comparsa infantil ha echado a andar de la mano de Irene Flores y Miguel Ángel Cantero. Aunque el conjunto es novato, sus autores tienen algo de bagaje en la fiesta. Así, Miguel Ángel Tinajero ha sido autor de la comparsa juvenil 'La luchadora' (segundo premio en 2016) y la chirigota 'Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pero lo mío es mejón (Los envidiosos)' (2018).