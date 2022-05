Distinto Concurso, misma pasión

ESTA noche arranca el Concurso del Falla. El COAC para los amigos. Será un certamen diferente en muchos aspectos pero no en lo esencial: la pasión. Por desgracia, desde que el covid se expandiera hasta Cádiz y cerrara el Falla a cal y canto, han cambiado muchas cosas, entre otras que personas como Juan Manzorro, Antonio Caracol o Paco Rosado no están con nosotros. Reconozco que entrar en el Falla, meterme en el foso de los leones, mirar hacia el palco de Canal Sur y no saludar con un ligero cabeceo a mi amigo Juan se me hará difícil. Igual que lo ha sido no ver su nombre en la lista de protagonistas que irán apareciendo en nuestras contraportadas mientras preparamos este suplemento. Pero como dicen que la vida es un Carnaval, hay que seguir. No queda otra. Un pasito más, un escalón, otro escalón, como Villegas le cantara a Fletilla para darle ánimos ante su memorable pregón. Porque, como dijo Heráclito, lo único que permanece constante es el cambio. Y aunque Heráclito no trajo al Falla ni una mísera chirigota griega, algo debía saber de la vida. Así que a pocas horas de que se alce el telón en la modalidad de adultos y suenen los sones carnavaleros, tengo claro que cambiarán muchas cosas pero el morbo del Concurso, los nervios, las ansias de ganar, de agradar, de pegar un pelotazo, no van a ser muy diferentes a las que se podrían haber vivido en febrero. Muchos estamos ante nuestro segundo Carnaval en cuatro meses. Al callejero, al más golfo y transgresor, le sigue ahora el oficial, el del jurado, los puntos, las crónicas que duelen (porque siempre duelen, molestar es el sino del periodista), las cabalgatas y los carruseles. Hará más calor, pero en Cádiz será Carnaval. Y cuando las gargantas se afilan y las guitarras rasgan el aire no se entiende de fechas.