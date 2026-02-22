Multitudinario encuentro entre Bienvenido y Bizcocho, primeros premios del COAC 2026, en Santo Domingo

Uno de los grandes momentos del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 ha sido protagonizado por el encuentro entre los primeros premios de comparsa y chirigota del COAC, 'DSAS3', de Jesús Bienvenido, y la chirigota 'Ssshhhhh!!!', de Antonio Álvarez Bizcocho, a las puertas de la iglesia de Santo Domingo.

La cita, prevista para las seis de la tarde, ha congregado a una multitud de personas que alcanzaba hasta casi la mitad de la calle Plocia. De hecho, desde dos horas y media antes del esperado pase, fueron muchos los gaditanos y foráneos que tomaban posiciones ante el templo que custodia la imagen de la patrona de la ciudad.

El encuentro entre estas dos señeras agrupaciones no ha defraudado al respetable que ha podido disfrutar de dos repertorios de primer premio momentos antes de que tuviera lugar el espectáculo previo a la quema de la Bruja Piti en la no tan lejana Puerta de Tierra.