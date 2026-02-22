Domingo de Piñata del Carnaval 2026: Cádiz no se quiere recoger

De los restos del naufragio del segundo sábado de Carnaval ya no queda nada en la ciudad. Botellón concluido y rincones selectos de la Viña y el Balón ya despejados de las coplas más golfas que siempre deja la madrugada, el Domingo de Piñata se levanta pidiendo gafas de sol, cegador, y con un variado programa que responde a paladares, edades y momentos vitales diversos. Porque es domingo, el último domingo del Carnaval 2026, pero Cádiz no se quiere recoger y, a buen seguro, estirará la jornada hasta sus últimas consecuencias.

Así, si las familias tomaban posiciones desde bien temprano en San Antonio para ver, a la que ya se puede considerar un 'clásico carnavalero', Luli Pampín, la esperada llegada del mediodía abría los brazos en el Mercado y plaza Mina con los carruseles de coros; en el Mentidero y Candelaria con los tablaos y sus seguidores; en esa calle Sagasta y aledaños donde comenzaban a llegar las agrupaciones callejeras y romanceros que aumentaban en número a lo largo de la tarde; en citas de 'champions' como la prevista entre los primeros premios de comparsa y chirigota cerca de la iglesia de Santo Domingo; y en la promesa de una tarde-noche larga donde la quema de la Bruja Piti en las Puertas de Tierra, a ciencia cierta, no convertirá todavía en cenizas este Carnaval.

Que Cádiz no se quiere recoger, señores. Es un hecho. Y aunque el sol, las vistas de La Caleta, Campo del Sur y el olor a pescao frito de la plaza de las Flores hayan tirado a la calle a locales y foráneos desde horas tempraneras (tempraneras según el particular reloj carnavalero), se augura una tarde de fiesta. Con calles transitables, sí; pero con un público entregado ansioso de degustar las últimas cop(l)as que siempre saben mejor un Domingo de Piñata.

"¡Mira, por fin los vamos a ver!". Una parejita de mediana edad (sea lo que sea lo que signifique eso) se emociona porque encuentra a 'Los Nacho Cano de la calle Solano', de José Antonio Vera Luque, en la escalerilla de Medicina pasadas las tres de la tarde. Misma emoción, pero de una pandilla de matrimonios de pelucas imposibles, se repite como una hora después en otra mítica escalerilla, la del IES Caleta en Doctores Meléndez, cuando 'Los julandrones' de Paquito Gómez le enseña al respetable a confeccionar la perfecta cuarteta final bonita.

Porque el Domingo de Piñata -venga va, 'el segundo domingo' de toda la vida- es la jornada de ir en búsqueda y captura de los debes de la libreta de todo buen aficionado del Carnaval de la calle. Lo que se quedó sin ver, lo que no dio tiempo en seis días anteriores, lo que hoy, quizás, se puede escuchar mejor, más cerca, sin tanto 'guiri' estorbando... Aunque, como comentan no pocos miembros de agrupaciones ilegales, tampoco es que este año la calle haya estado masificada...

No de público, al menos. Otro cantar ha sido la cantidad de agrupaciones. Vero Prieto, del romancero 'Juntas pero no revueltas' se intenta abrir paso por Sagasta para dar un pase, pero no sabe dónde. Las típicas calles para cantar alrededor de la iglesia de San Lorenzo tienen turno y vez para una semana más. En el tramo de Solano, tres agrupaciones comparten espacio. Tampoco está fácil más metidos en el centro, que en Rosario contamos cuatro pasadas las cuatro y media de la tarde, entre ellas, 'El club de los poetas tiesos', que enfrente del Habana han congregado a una buena cantidad de aficionados que disfrutan del logrado repertorio de la agrupación de Antonio el Mago.

El showmancero en Encarnación (sobre las seis de la tarde); la chirigota del Perchero en Sargento Daponte (échale la misma hora); 'Cogeslo ice', de Javier Benítez y Javier Sánchez Monano, primer premio de romancero de este año por San José; 'Los abrazafarolas' de Txapela y Kiko Butrón en Solano (sobre las tres de la tarde), para dejar luego paso a 'No hace frío, hace humedad'; la shirigota rockera en su campamento base en Rosario Cepeda; 'El Palmar de Trille', una de las revelaciones de este año, en Argantonio (ya serían las seis)... Las más buscadas de la calle han estado en la calle.

Pero también, como decimos, las más buscadas del Concurso. 'Los antiguos' daban un pase precioso en el templete de un Parque Genovés cuajadito de chiquillos; 'Los cadisapiens' de Sanchez Reyes, Juan el Blanco y Manolín Santander hacían lo propio junto a 'La biblioteca' capitaneada por Palmi Santander en la plaza que lleva el nombre de su padre; el coro 'ADN' de Luis Rivero metía su batea en la plaza del Palillero para poner a cantar y bailar al céntrico enclave. Pero, sin duda, uno de los hitos de este largo día ha tenido lugar al calor de la iglesia de Santo Domingo. 'DSAS3', de Jesús Bienvenido, y 'Ssshhhhh' del Bizcocho, primeros premios de comparsa y chirigota del COAC 2026, respectivamente, se citaban a las seis de la tarde. Eran las cuatro y media y ya había más gente concentrada que para ver la salida de la Patrona...

Y queda Domingo. Queda domingo para cantar, para celebrar, para beber y para besar. Para celebrar los excesos pero, de entre todos, el de la palabra cantada, retorcida y elevada a los altares del ingenio. Cádiz no se quiere recoger, porque Cádiz no se quiere callar. Nunca se quiere callar.