Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026

La ciudad vive un magnífico día de coplas de las agrupaciones callejeras y oficiales, además de disfrutar de los carruseles de coros y degustaciones gastronómicas, a la espera del espectáculo final de la bruja piti.
