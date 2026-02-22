El Carnaval en la calle
Agenda del domingo de piñata: la Bruja Piti, carruseles y eventos gastronómicos
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa

Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026

Gran ambiente en el último día de la fiesta grande de la ciudad, repleto de coplas, gente y ganas de pasarlo bien

Así será es espectáculo final del Carnaval de Cádiz y la quema de la bruja piti

22 de febrero 2026 - 18:08

La ciudad vive un magnífico día de coplas de las agrupaciones callejeras y oficiales, además de disfrutar de los carruseles de coros y degustaciones gastronómicas, a la espera del espectáculo final de la bruja piti.

Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
1/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
2/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
3/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
4/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
5/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
6/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
7/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
8/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
9/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
10/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
11/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
12/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
13/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
14/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
15/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
16/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
17/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
18/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
19/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
20/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
21/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
22/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
23/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
24/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
25/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
26/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
27/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
28/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
29/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
30/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
31/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
32/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
33/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
34/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
35/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
36/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
37/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
38/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
39/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
40/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
41/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
42/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
43/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
44/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
45/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
46/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
47/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
48/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa
Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026
49/49 Las imágenes del Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz 2026 / Germán Mesa

También te puede interesar

Lo último

stats