Así será el espectáculo final del Carnaval de Cádiz 2026, con la quema de la Bruja Piti, fuego, luces y música

Un espectáculo de fuego, luces y música en directo protagonizará este año el acto de quema de la Bruja Piti, con el que se despedirá el Carnaval de Cádiz, a la espera de la celebración del Carnaval chiquito el próximo fin de semana.

El espectáculo de clausura cambiará este año de formato y ubicación, para trasladarse a la Puerta de Tierra, que se convertirá en el escenario monumental de un acto que comenzará a las 20 horas y que contará con la participación de la DJ Violeta Arriaza y el Grupo Avalanx. Además, será retransmitido en directo por Onda Cádiz Televisión.

Los artistas interpretarán melodías emblemáticas del Carnaval de Cádiz desde una perspectiva contemporánea, fusionando los ritmos carnavalescos con sonidos electrónicos actuales. La música se sincronizará con efectos de fuego e iluminación que darán vistosidad al espectáculo. También se lanzarán para la ocasión papelillos biodegradables. Como colofón final al espectáculo, tendrá lugar la quema de la Bruja Piti y con ello, la clausura del Carnaval de Cádiz.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha asegurado que “este año hemos apostado por otorgar mayor protagonismo a este acto simbólico de la quema de la Bruja Piti, y lo hemos convertido en un ritual y una gran fiesta, donde queremos que la gente lo disfrute y despida como se merece el Carnaval”.

La DJ y productora Violeta Arriaza ha asegurado que “para hacer este show hemos seleccionado míticas coplas del Carnaval de Cádiz, como El Credo de Juan Carlos Aragón, y las he llevado a un mundo electrónico, donde suelo pinchar. También vamos a llevar una parte muy divertida, con una selección de estribillos. Creo que la gente va a pasar un buen rato”.

