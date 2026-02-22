El Carnaval en la calle
Agenda del domingo de piñata: la Bruja Piti, carruseles y eventos gastronómicos
El multitudinario encuentro entre los dos primeros premios del Carnaval de Cádiz, en imágenes
El multitudinario encuentro entre los dos primeros premios del Carnaval de Cádiz, en imágenes / Germán Mesa

El encuentro entre dos primeros premios del Carnaval de Cádiz, Bienvenido y Bizcocho, en imágenes

La comparsa 'DSAS3' y la chirigota 'Ssshhhh!!!' ofrecen un pase conjunto en las escaleras del convento de Santo Domingo este último día de fiesta en la calle

Las imágenes del Domingo de Piñata

German Mesa

22 de febrero 2026 - 20:38

Las escaleras de la iglesia de Santo Domingo han vivido esta última jornada de fiesta un encuentro multitudinario, el de dos primeros premios del Carnaval de Cádiz. La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', y la chirigota de Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Ssshhhhh!!' se han unido para un pase conjunto en este señero espacio, recibiendo una multitudinaria acogida del público. Desde un buen rato antes del inicio de sus repertorios, la plaza, así como las calles adyacentes, se llenaban de aficionados para no perderse este momento en este gran Domingo de Piñata.

El multitudinario encuentro entre los dos primeros premios del Carnaval de Cádiz, en imágenes
