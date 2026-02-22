El encuentro entre dos primeros premios del Carnaval de Cádiz, Bienvenido y Bizcocho, en imágenes

Las escaleras de la iglesia de Santo Domingo han vivido esta última jornada de fiesta un encuentro multitudinario, el de dos primeros premios del Carnaval de Cádiz. La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', y la chirigota de Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Ssshhhhh!!' se han unido para un pase conjunto en este señero espacio, recibiendo una multitudinaria acogida del público. Desde un buen rato antes del inicio de sus repertorios, la plaza, así como las calles adyacentes, se llenaban de aficionados para no perderse este momento en este gran Domingo de Piñata.